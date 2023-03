Simona Gherghe, surpriză de proporții pentru fiica ei! Prezentatoarea TV nu s-a dat înapoi de la nimic pentru a o vedea pe micuță fericită: „Nu mai fusesem de vreo doi ani”

In articol:

De când a devenit mamă, Simona Gherghe petrece cât de mult timp poate cu cei doi copii ai ei. Prezentatoarea TV este foarte dedicată față de familia ei și ar face orice ca să-i vadă pe micuții ei fericiți.

De această dată, în centrul atenției a fost Ana, fiica pe care prezentatoarea TV și partenerul ei de viață o au împreună.

Realizatoarea TV a luat-o pe micuța sa prin surprindere și a plecat la munte. [Sursa foto: Facebook ]

Simona Gherghe a plecat doar cu fiica ei la munte

De obicei, atunci când plecă în vacanțe cu familia, la concedii iau parte ambii copii ai realizatoarei TV. De această dată însă, vedeta a ales să îi facă o surpriză fiicei sale și să plece pentru prima dată într-o escapadă doar cu ea, ca între fete.

Chiar dacă Anei i-a fost dor de fratele ei, aceasta s-a distrat de minune pe pârtie, mai ales că micuța adoră sporturile de iarnă, așa cum a mărturisit chiar

Simona pe rețelele de socializare. Realizatoarea TV spune că fiica ei iubește să schieze și, chiar dacă este încă mică, aceasta pare să se descurce de minune pe zăpadă.

„Am bifat si prima ieșire, ca fetele, doar noi doua. Pana acum, am evitat sa plec doar cu Ana, cu gândul sa nu sufere Vlad. Dar apoi am înțeles ca au nevoi diferite si ca le face bine sa petrec timp separat, cu fiecare. Da, a pomenit mereu de Vlad, mi-a zis ca i-e dor de el, si mie mi-a fost! Tare! Dar chiar a fost o ieșire reușita. V-am spus ca Ana iubește schiul, ca de fiecare data când plecam de pe pârtie plânge, ca acum mă întreabă când mai mergem. Nu mai fusesem de vreo doi ani in Valea Dorului si locul asta e magic. Toată ziua a fost magica! Și câtă zăpadă, și ce soare…”, a scris prezentatoarea TV, pe contul ei de Facebook.

