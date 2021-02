Simona Halep a revenit spectaculos! Tenismena a învins-o pe Ajla Tomljanovic în turul II la Australian Open 2021

In articol:

Revenire spectaculoasă pentru Simona Halep! Sportiva a învins-o Ajla Tomljanovic în turul II la Australian Open 2021, cu un scor de 4-6, 6-4, 7-5. Tenismena se califică în turul III la Australian Open.

Simona Halep a învins-o pe Ajla Tomljanovic

Un meci extrem de puternic, în care cele două tenismene au trebuit să dea tot ce este mai bun pentru a-l câștiga.

În cele din urmă, Halep a reușit să o învingă pe Ajla Tomljanovic în turul II la Australian Open 2021, cu un scor de 4-6, 6-4, 7-5. Acest lucru înseamnă că tenismena se califică în turul III la Australian Open.

Partida a fost una dintre cele mai excelente de până acum de la Australian Open. Cele două tenismene au încercat să facă tot posibilul pentru a se califica mai departe. Tomljanovic a încercat să trimită cât mai lung și cât mai variat, dar nu a putut rezista în fața Simonei.

Chiar și românca a declarat faptul că se aștepta să joace așa puternic, dar nu se aștepta să fie chiar așa de greu.

Cu toate acestea, Simona este cu zâmbetul pe buze și este mândră de ea că a reușit să câștige meciul.

Simona Halep a revenit spectaculos! Tenismena a învins-o Ajla Tomljanovic în turul II la Australian Open 2021

"Mă așteptam să joace așa. Știam că lovește puternic, dar a fost mai greu de cât mă așteptam. Mă bucur că acum pot zâmbi și sunt foarte fericită.

Da, am vorbit mult cu mine și nu eram chiar optimistă. Nu am vorbit despre scor, dădeam vina pe mine că nu sunt suficient de puternică. Dar în cele din urmă am arătat că sunt puternică. Mi-am dorit mult să câștig meciul", a declarat Simona Halep.