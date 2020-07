Simona Halep, cuprinsă de o depresie cruntă. Ce a lovit-o pe campioană

In articol:

Roland Garros, ediția din 2017, a fost momentul care i-a provocat Simonei Halep cel mai crunt moment din istoria sa de jucătoare de tenis. „Trei luni am fost într-un fel de depresie”, a avut curajul Simona Halep să spună, la 3 ani distanță de la episod.

Finala pierdută în fața lui Jelena Ostapenko i-a produs Simonei o perioadă de calvar, în care nopțile s-au desfășurat în condiții de groază.

Ostapenko i-a provocat depresie Simonei Halep

Ca să rememorăm desfășurarea partidei, Ostapenko a câștigat incredibil după ce Simona Halep a condus după ce s-a impus în primul set cu 6-4 şi a condus în cel de-al doilea cu 3-0.

”Trei luni am fost într-un fel de depresie sau anxietatate exagerată pentru că mă trezeam şi noaptea plângând pentru meciul respectiv, dar nu am lipsit nicio zi de la antrenament. Darren (n.r. Cahill) mi-a spus o chestie foarte interesantă atunci, că nu foarte mulţi sportivi reacţionează aşa când au un eşec foarte mare. A fost cel mai mare eşec al carierei mele de până atunci. Bine, o finală de Grand Slam nu e un eşec, dar faptul că am condus meciul

Darren mi-a spus că am puterea necesară să merg mai departe fără să las să mă afecteze în totalitate un meci pierdut în felul acela. Atunci am prins şi mai multă încredere, mi-am dat seama că sunt o persoană foarte puternică şi am început să lupt în continuare pentru ceea ce îmi doream”, a spus Simona Halep.

Simona Halep are două titluri de Grand Slam în palmares după ce a câştigat Roland Garros, în 2018 şi Wimbledon, în 2019. ”E diferenţă mare. Nu mai vorbesc aşa mult pe teren. Nu mă mai cert atât de mult. Sunt mult mai pozitivă, mult mai relaxată. M-am schimbat cu totul. Şi în viaţa de zi cu zi, şi pe teren.

Sunt o cu totul şi cu totul altă persoană pe teren, dar ambiţia de a câştiga fiecare meci a rămas, ceea ce este cel mai important şi, chiar dacă mă mai enervez pe teren şi mai zic o prostie, e tot pentru că îmi doresc să câştig foarte mult meciul respectiv”, a mai spus Halep, în interviul acordat Ralucăi Olaru.

Ce este depresia? Simptome

Clinica Regina Maria scrie, pe pagina unității medicale, ce este depresia și de ce trebuie să fim atenția la această afecțiune. Depresia este caracterizată prin prezența dispoziției depresive sau pierderea interesului ori plăcerii pentru activități alteori placute, însoțită de cel puțin patru alte simptome dintre cele enumerate:

modificarea apetitului sau a greutății

tulburări de somn-insomnie sau hipersomnie

agitație sau lentoare psiho-motorie

lipsa de energie

sentimente de inutilitate sau vinovăție

diminuarea capacității de a te concentra sau de a lua decizii

gânduri legate de moarte.

Alte manifestări ale depresiei

Echivalente somatice ale depresiei:

dureri musculare, tensiune musculară

senzația de presiune toracică, palpitații

tulburări de tranzit intestinal, balonări

amețeli, senzația de instabilitate, cefalee

senzația de nod în gât

scăderea dorinței sau a performanțelor sexuale.

Alteori, depresia afectează capacitatea intelectuală, determinând:

dificultăți în luarea deciziilor, decizii pripite

scăderea capacității de concentrare

tulburări de memorie

persistența gândurilor negative

lipsa de ordine în gândire.

În unele situații, depresia poate asocia:

iritabilitate, nervozitate

anxietate, plâns facil

senzația de tensiune psihică

sensibilitate crescută la critici

diminuarea simțului umorului.

Depresia reprezintă o problemă de sănătate publică de interes major pentru că este una dintre cele mai costisitoare și invalidante afecțiuni cu consecințe în toate domeniile de funcționare ale persoanei: familial, profesional și social.

Depresia este din ce în ce mai frecvent întâlnită și beneficiază de tratamente moderne, individualizate.