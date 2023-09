Simona Halep: ”M-au judecat pe scenarii. Nu există nicio dovadă. Este pur și simplu o nebunie”. Tenismena a spus totul după suspendarea de 4 ani pentru dopaj

In articol:

Simona Halep este în stare de șoc după suspendarea de 4 ani pentru dopaj. Tenismena din România a spus presei americane că a fost judecata după scenarii, findcă nu există nicio dovadă în sângele ei.

Simona Halep, în stare de șoc! ”Am fost încrezătoare după audiere. Sunt atât de multe lucruri care nu aveau sens și care nu sunt corecte”

Scandalul suspendării de 4 ani de dopaj pentru Simona Halep ia amploare. Părerile sunt pro si contra, iar presa, inclusiv cea din străinătate, alocă spații largi celei mai dure sancțiuni primite de o vedetă a tenisului mondial.

Simona este distrusă emoțional de la primirea veștii, drept dovadă și declarațiile pe care le-a făcut jurnaliștilor americani de la Front Office Sports. „Am fost încrezătoare după audiere pentru că erau atât de multe lucruri care nu aveau sens și care nu sunt corecte”, au fost primele cuvinte ale dublei campioane de Grand Slam, într-un interviu exclusiv pentru sursa menționată.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Ion Țiriac a luat foc după suspendarea Simonei Halep. ”Aș da în judecată pe toată lumea. E viața ei, iar cei care s-au jucat cu ea ar trebui să fie responsabili”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Șoferul care a provocat carambolul de pe A1 spune că a fost orbit de soare. Cinci oameni au murit, alți doi sunt grav răniți- stirileprotv.ro

Simona Halep le-a spus clar jurnaliștilor americani! ”Nu au găsit nimic în sângele meu!”

Simona Halep avea să spună însă că încrederea ei a fost o iluzei, căci adevărul crud a fost cu totul altul. „Când am primit decizia, am fost complet șocată”, a menționat Halep.

Fosta lideră WTA a continuat în același ton.

a declarat Simona pentru frontofficesports.com.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Cine i-a dat Simonei Halep suplimentul contaminat cu roxadustat? Antrenorul i-a dat undă verde în folosirea lui

Simona Halep, în stare de șoc! ”A fost un dezastru pentru mine. Nu mă așteptam la așa ceva!”

Simona este în stare de șoc în acest moment și recunoaște că „din punct de vedere mental, a fost un dezastru pentru mine, fiindcă nu mă așteptam la așa ceva”. Halep le-a mai spus ziariștilor americani că niciodată nu ar fi luat voit un medicament sau vreun alt stimulent. „Întotdeauna am fost atentă cu ceea ce am pus în corpul meu și nu am luat niciodată ceva fără să verific. Deci, este un șoc.”

Citeste si: „Au plecat 5 deodată și au rămas descoperite anumite sectoare. Zece copii sunt cu Mariana, iar șase sunt cu Nicoleta. Îmi mai doresc copii tot cu ele.” Cine este George Chirilă, bărbatul care are 16 copii cu două surori- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Prima imagine cu rochia de mireasă a Ioanei Ginghina. Mai sunt doar câteva zile până când va deveni doamna Pitulice- radioimpuls.ro

Simonei Halep, apărată la TAS de avocatul Mariei Sharapova! „Cred că avem faptele și știința de partea noastră.”

Howard L. Jacobs, avocatul lui Halep, pregătește un recurs la Curtea de Arbitraj pentru Sport (TAS), care are autoritatea de a anula decizia tribunalului ITIA sau de a reduce pedeapsa.

„Vom continua să luptăm pentru un rezultat just pentru Simona Halep și ne pregătim să îi prezentăm cazul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv”, a menționat pe platforma X (fostul Twitter) Howard L. Jacobs, avocatul Simonei. Acesta are biroul în Westlake, California, și alături de colaboratorii săi principali, Katy Freeman și Leah M. Bernhard, a apărat peste 300 de sportivi de-a lungul carierei. Jacobs este cunoscut drept un expert în cazurile de doping, iar printre numele pe care le-a reprezentat se numără cel al Mariei Sharapova, tenismena din Rusia care a apelat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv după ce a fost suspendată de ITIA 2 ani după testele pozitive la Meldonium. Pedeapsa rusoiacei s-a redus atunci la 15 luni.

„Am realizat că nu trebuie să doar să vorbim despre a doua sentință, ci să obținem percepția că aceasta a fost schimbată”, spunea Jacobs pentru ESPN după revenirea în concursuri a rusoaicei.

Marin Cilic, o altă vedetă a tenisului profesionist masculin pe care l-a reprezentat Jacobs, și-a văzut suspendarea inițială de doping de nouă luni redusă la patru în 2013. „Există o mulțime de astfel de exemple”, a spus Jacobs. „Cred că avem faptele și știința de partea noastră”, a conchis celebrul avocat în presa americană.