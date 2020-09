Simona Halep a refuzat sa joace la Us Open

In articol:

”Cu siguranță că am dubii mari să particip în astfel de condiții. Nu doar pentru că ne aflăm într-o pandemie, ci și din cauza riscului pe care l-ar presupune călătoria, carantina și schimbările care pot apărea în timpul unui turneu. Nu ar fi deloc o tranziție deloc ușoară pentru corpul nostru. Știu că organizatorii și sponsorii vor ca turneele să se joace și că mulți jucători traversează perioade dificile, dar este o decizie personală pe care trebuie să o luăm. Este important să înțelegem faptul că fiecare are nevoi diferite și că suntem nevoiți să luăm decizia optimă pentru sănătatea și cariera noastră”, a declarat, acum ceva vreme, Simona Halep, conform New York Times.

Citeste si: Florin Salam, vecin cu Simona Halep! Manelistul își vinde vila de la periferie și se mută în cartierul milionarilor | EXCLUSIV

Citeste si: E oficial! Simona Halep: ”Am luat dificila decizie de a mă retrage”

Citeste si: Simona Halep, decizie radicală! „Nu intenționez să joc”. Fanii tenismenei sunt în șoc

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Și, evident, declarația făcută a fost urmată întocmai, Simona Halep fiind considerată marea absentă de la turneul de pe tărâm american. Cu toate acestea, campioana noastră de tenis a ținut să facă o serie de gesturi prin care își arată respectul față de cel mai important turneu din Statele Unite, așa că a făcut o serie de postări cât se poate de măgulitare pe conturile ei de socializare.

Simona Halep, costum pentru US Open

Mai exact, purtând costumele pe care le-ar fi avut pe ea dacă ar fi fost implicată la US Open, Simona Hlep a transmis și un mesaj cât se poate de clar. ”Port costume în stilul Agassi (Andre Agassi, jucător emblematic american care a făcut istorie la US Open, n. red.) la antrenamentele din această săptămână. Sunt mândră să port aceste costume din colecția US Open în onoarea lui”, a precizat Simona Halep după ce, cu doar puțin timp înainte a anunțat că nu va mai juca acolo din cauza temerilor legate de sănătatea sa.

Simona Halep a decis să renunțe la tenis pentru familie, peste câțiva ani

Simona Halep a decis când va renunța la sportul în care a făcut, la propriu, istorie, ea fiind singura jucătoare din lume care, de mai bine de șase ani, s-a păstrat în Top 10 mondial. ”Simona Halep va mai juca tenis până în 2022. După, este decisă să renunțe la sportul de performanță. O face de dragul familiei, vrea neapărat să se așeze la casa ei, să nu se mai streseze cu zecile, sutele, de plecări prin toată lumea”, ne-a spus o sursa apropiată de Simona Halep.

În altă ordine de idei, mai spun sursele noastre, relația cu Toni Iuruc a făcut-o pe Simona Halep, pentru prima oară, să fie, cu adevărat, liniștită că visurile ei din copilărie vor deveni realitate. ”Ea, înainte de Toni, era stresată când venea vorba de întemeierea unei familii. Este visul ei din copilărie, și-a dorit întotdeauna să se vadă în rol de soție și de mamă. Acum, de când e cu Toni, știe că i se va îndeplini visul și, probabil de aceea, este mult mai relaxată. Iar asta se vede și când vine vorba de sport, de performanță, reușește să intre în teren mai relaxată și mai focusată ca oricând. Probabil de aceea va avea, acum, în următoarea perioadă, și performanțe de ținut minte”, ne-a mai spus apropiatul Simonei Halep.