Simona Halep, părăsită de Patrick Mouratoglou? Tenismena o pățește exact ca Serena Williams! Este același scenariu

Simona Halep primește numai vești proaste în ultima perioadă.

Simona Halep i l-a ”furat” americancei Serena Williams pe Patrick Mouratoglou, când aceasta nu mai concura

Tenismena, suspendată provizoriu pentru dopaj, a căzut câteva locuri bune în clasamentul WTA și, cel mai dureros, este foarte aproape să îl piardă definitiv pe antrenorul ei francez, celebrul Patrick Mouratoglou, bărbatul pe care sportiva îl idolatriza.

Din păcate, scenariul este cumva același ca la Serena Williams. Vedeta tenisului românesc i-a luat antrenorul fostei campioane, într-o perioadă în care americanca nu mai participa la turneele de tenis. Același lucru pare să i se întâmple acum și Simonei Halep, care nici ea nu mai concurează, odată cu depistarea cu Ruxadustat, o substanță interzisă de forurile sportive.

Aici intervine temerea româncei, aceea că va fi părăsită de Patrick Mouratoglou, după ce, în ultima perioadă, acesta i-a dat credit și acordat tot timpul său lui Holger Rune, semifinalist la Australian Open. După turneul de la Antipozi, de la care Simona Halep a lipsit, danezul a anunțat că va lucra pe termen lung cu tehnicianul francez.

Patrick Mouratoglou a anunțat că va lucra în continuare cu danezul Holger Rune

„ Încă lucrăm împreună și asta este super. Planul este să continue alături de mine. Am o echipă bună cu mama mea, Lars Christensen și Patrick. Fiecare își face treaba bine și totul decurge perfect. Patrick are multă experiență cu Serena Williams, alături de care a câștigat trofee importante. Este un mentor bun pentru a-l avea alături”, a declarat Holger Rune, potrivit TV2.

Simona Halep are toate motivele să se teamă că Patrick Mouratoglou o va părăsi, întrucât, inițial, francezul a declarat că îl va pregăti pe Holger Rune până la finalul sezonului trecut și va reveni în staff-ul româncei. Acum, tehnicianul și-a schimbat planurile, îl va antrena în continuare pe semifinalistul de la Australian Open, iar șansele să mai lucreze cu Halep devin, pe zi ce trece, tot mai mici.

Simona Halep, în mijlocul unui scandal de dopaj în 2022

Anul trecut a fost unul plin de încercări pentru Simona Halep. Vedeta a traversat mai multe momente dificile, unele dintre ele fiind printre cele mai grele din viața unui sportiv.

În toamnă, Simona a anunțat divorțul de Toni Iuruc, după doar un an de mariaj. Cei doi s-au decis să meargă pe drumuri separate, iar povestea de iubire s-a încheiat la notar. La scurt timp după divorț, Simona Halep a intrat în mijlocul unui nou scandal.

De această dată a fost vorba despre acuzații de dopaj. Campioana a fost suspendată după ce a ieșit pozitivă la Roxadustat, o substanță complet interzisă. Pentru Simona a urmat atunci un proces lung, iar în prezent sportiva lupă pentru a-și demonstra nevinovăția și a scăpa de acuzațiile de dopaj.

"Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea.

În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani", a scris Simona Halep pe Instagram, la acel moment.