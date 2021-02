Simona Halep s-a vaccinat împotriva coronavirusului: ”Este spre binele tuturor”

In articol:

Simona Halep s-a vaccinat împotriva COVID-19, miercuri, la Institutul Cantacuzino. Halep, în vârstă de 29 de ani, a ajuns miercuri dimineața, după ora 10:00, la Institutul Cantacuzino, unde i s-a administrat prima doză de vaccin Pfizer.

Cea mai bună jucătoare de tenis a României a transmis și un mesaj, imediat după ce a fost imunizată cu prima dozaă de vaccine anti-COVID-19.

" Îmi doream. Am venit cu sufletul deschis şi sunt foarte bine acum. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin şi de aceea am şi hotărât să îl fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate şi sper câţi mai mulţi oameni să se vaccineze. Am primit flori. Mă bucur foarte mult că am venit aici, s-au ocupat foarte, foarte bine de mine şi le mulţumesc foarte mult.Trebuie să-l fac şi pe al doilea, mă linişteşte acest lucru că sunt în siguranţă după acest vaccin, dar în continuare o să am grijă şi o să mă protejez cât mai mult. Sunt bine, deci nu sunt reacţii adverse, sper să nu am. În plan am Dubai, acum sunt în recuperare şi voi vedea săptămâna viitoare. Vreau să merg şi la Olimpiadă şi vreau să fac şi treabă bună", a declarat Simona Halep după vaccin.

Reamintim că, la sfârșitul lunii octombrie 2020, Simona Halep a anunţat că a fost testată pozitiv cu coronavirus. Pe 9 noiembrie, celebra jucătoare de tenis a declarat că s-a vindecat de Covid-19.

Campanie națională de vaccinare a loturilor naționale și olimpice

Guvernul României a demarat o campanie de vaccinare a loturilor naționale și olimpice. Federația Română de Fotbal și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au semnat un parteneriat cu Institutul Cantacuzino.

Ministerul Tineretului și Sportului anunța în luna ianuarie a acestui an faptul că sportivii care fac parte din loturile naționale și olimpice, dar și sportivii calificați individual la JO de la Tokyo, vor fi vaccinați în etapa a doua a campaniei de vaccinare împotriva SARS-COV-2.

„ Ministerul Tineretului și Sportului marchează o mare reușită și vine cu o veste bună, așteptată de toată lumea sportului românesc: sportivii din loturile naționale și olimpice, precum și cei calificați individual la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar și membrii staff-ului acestora, vor fi vaccinați în etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, cea care include populația cu grad de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale.

Această măsură a fost aprobată în cadrul ședinței de guvern de astăzi și vine ca urmare a necesității ca evenimentele sportive din acest an, cel mai important fiind reprezentat de Jocurile Olimpice, dar și pregătirea sportivilor în vederea participării la acestea, să se desfășoare cu riscuri minime din punct de vedere al securității sanitare”, conform comunicatului emis de MTS.