Cu o zi înaintea finalei, Simona Halep a decis să se retragă de la turneul din Doha, dar, cu toate acestea, ea nu va părăsi micuțul și cochetul principat arab, dorindu-și să petreacă o săptămână ”de miere” alături de Toni Iuruc în căldura de acolo.

De altfel, imediat după ce a câștigat finala, Simona Halep a anunțat o parte dintre intențiile sale: o masa romantică, alături de Toni Iuruc, într-unul dintre restaurantele de lux din Burj al-Arab. Dar, pare-se, destăinurile Simonei Halep, atunci când vine vorba de viața ei amoroasă, au fost, ca de obicei, puține. Cu toate acestea, sursele WOWbiz.ro ne-au dezvăluit planurile campioanei alături de iubitul ei, Toni Iuruc.

”Vrea să se relaxeze. Se simte obosită și vrea să fie răsfățată puțin. Așa că nu va pleca din Dubai, acolo va face recuperarea medicală pentru picior, ea fiind ușor accidentată la talpă. Iar Toni Iuruc i-a promis că îi va face niște surprize, iar Simona, o romantică incurabilă de când se iubește cu el, este nerăbdătoare să vadă ce i-a pregătit Toni. Mai ales că, așa cum le-a spus apropiaților, Simona Halep așteaptă să fie cerută, oficial, într-un loc care să o dea pe spate, să primească inelul în cel mai romantic mod cu putință. Iar acum ar fi un asemenea moment, mai ales că, psihologic, este într-o formă de zile mari, mai ales că a câștigat turneul din Dubai, iar Dubai-ul este locul în care ea se simte cel mai bine”, ne-a spus un apropiat de-al familiei campioanei Simona Halep.

De altfel, spun sursele noastre, de când Toni Iuruc o însoțește la mai toate turneele de tenis, Simona Halep este mai zâmbitoare ca niciodată. Și, mai mult chiar, ea se lasă cu totul în grija lui Toni Iuruc care, respectând indicațiile staff-ului Simonei Halep, are grijă ca marea campioană la tenis să se hrănească așa cum trebuie – făcându-i și surprize romantice, precum servitul micului dejun la pat – dar și să se antreneze cât mai bine, încurajând-o cât poate de mult să ”tragă” de ea conform indicațiilor. ”E nedezlipit de ea, fie că e vorba de sala de sport, de forță, fie că merge pe teren să se antreneze. Nu mai zic de restaurante sau somn, el se ocupă de tot ce are nevoie Simona Halep. Toni Iuruc este mândru din cale afară că se va căsători cu Simona și are grijă ca viitoarea lui nevastă să fie cea mai bună din lume”, ne-a mai spus sursa citată.

Simona Halep a decis să renunțe la tenis pentru familie, peste câțiva ani

Mai exact, spun surse foarte bine informate din preajma campioanei la tenis, Simona Halep a decis când va renunța la sportul în care a făcut, la propriu, istorie, ea fiind singura jucătoare din lume care, de mai bine de șase ani, s-a păstrat în Top 10 mondial. ”Simona Halep va mai juca tenis până în 2022. După, este decisă să renunțe la sportul de performanță. O face de dragul familiei, vrea neapărat să se așeze la casa ei, să nu se mai streseze cu zecile, sutele, de plecări prin toată lumea. Peste trei ani va avea 31, se va îndrepta spre 32 și, cum își dorește o familie mare, trebuie să renunțe la performanță”, ne-a spus sursa citată.

Mai mult, spun sursele noastre, Simona Halep a decis că, la 32 de ani să devină pentru prima oară, mamă. ”Simona își dorește minumum trei copii, iar Toni, după ce au discutat pe acest subiect, s-a lăsat convins de avantajele de a avea o familie atât de numeroasă. Evident, copiii lor nu vor apărea acum, Simona este decisă să mai joace tenis la nivel înalt încă maximum trei ani”, ne-a mai spus sursa noastră.

În plus, mai spun sursele noastre, ieșirea de la restaurant de zilele trecute, a mai avut un scop. ”Simona Halep și Toni Iuruc au decis data la care își vor anunța, oficial, logodna. Se va petrece curând, dar, probabil, așteaptă un moment foarte bun pentru ea. Și-ar fi dorit să anunțe că se logodesc imediat după Australia, dar ea voia să facă pasul cu pricina doar dacă ar fi ajuns în finală, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat, iar Simona a fost foarte dezamăgită din cauza meciului pierdut”, ne-a mai precizat sursa noastră.

În altă ordine de idei, mai spun sursele noastre, relația cu Toni Iuruc a făcut-o pe Simona Halep, pentru prima oară, să fie, cu adevărat, liniștită că visurile ei din copilărie vor deveni realitate. ”Ea, înainte de Toni, era stresată când venea vorba de întemeierea unei familii. Este visul ei din copilărie, și-a dorit întotdeauna să se vadă în rol de soție și de mamă. Acum, de când e cu Toni, știe că i se va îndeplini visul și, probabil de aceea, este mult mai relaxată. Iar asta se vede și când vine vorba de sport, de performanță, reușește să intre în teren mai relaxată și mai focusată ca oricând. Probabil de aceea va avea, acum, în următoarea perioadă, și performanțe de ținut minte”, ne-a mai spus apropiatul Simonei Halep.

Simona Halep și Toni Iuruc, nuntă mare, la Constanța

”Se vor căsători, în 2020, în luna septembrie, după ce va participa la US Open. Evenimentul va fi unul fabulos, la un restaurant de lux din Constanța și, normal, va fi organizat conform tuturor tradițiilor machedonești”, ne-a spus un apropiat de-al familiei Simonei Halep.

Mai mult decât atât, susțin sursele noastre, ceremonia de nuntă va fi una la care vor participa câteva sute de persoane, acesta fiind, de altfel, singurul lucru care a fost mai dificil de rezolvat, fiind puține restaurante care pot găzdui o asemenea mare de oameni. ”Vor participa toate neamurile lor, personalități din tenis, din sport, vor fi sute de invitați, poate chiar o mie. Totul a fost deja stabilit, e cam bătut în cuie și, normal, Simona Halep este încântată că a reușit să pună la punct toate detaliile. Evident, au mai rămas lucruri de rezolvat, precum rochia, costumul de nuntă al lui Toni Iuruc, dar, în mare, totul a fost stabilit”, ne-a spus sursa citată.

Simona Halep a câștigat din tenis peste 35 de milioane de dolari

, a declarat, anul trecut, Simona Halep pentru Tennis World Italia confirmând informațiile WOWbiz.ro, chiar dacă nu a dat, încă, datele exacte ale căsătorie cu Toni Iuruc.

Sezonul 2019 a fost unul reușit pentru Simona Halep pe plan sportiv, dar și din punct de vedere financiar. Simona Halep ocupă locul al doilea în clasamentul banilor câștigați din tenis în 2019, dupa australianca Ashleigh Barty, cea care deține și primul loc în topul WTA. Campioana de la Wimbledon a strâns 6.962.442 de dolari în acest an, iar în toată cariera ei, Simona Halep a câștigat 35.108.021 dolari. fiind pe locul 4 în acest top, după Serena Williams, Venus Williams și Maria Sharapova. Mai mult, încurajată din plin de Toni Iuruc, Simona Halep, este decisă să câștige un trofeu uriaș pentru cariera sa, aurul la Olimpiada din acest an de la Tokyo, motiv pentru care, probabil, va accepta să fie sportivul care va purta drapelul României la Jocurile Olimpice.