Simona Halep și Toni Iuruc, vacanță de cinci stele în Grecia! Ce locație de lux a ales sportiva, după eșecul de la Wimbledon?

Simona Halep nu a reușit să bifeze o reușită la ultimul turneu de mare șlem la care a participat, astfel că a decis să plece alături de soțul ei, Toni Iuruc, într-o vacanță departe de agitația din România, pentru a-și limpezi gândurile și pentru a-și reîncărca bateriile.

Destinația aleasă de renumita sportivă și de partenerul ei de viață este o Mykonos, una dintre cele mai scumpe insule din Grecia și, de asemenea, una dintre preferatele românilor. Pe rețelele de socializare, Simona Halep le-a făcut o bucurie fanilor ei și a împărtășit mai multe imagini din concediul ei.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Simona Halep a plecat în Grecia, după eliminarea de la Wimbledon. Cum arată vacanța ei și a lui Toni Iuruc?

Tenismena este destul de reținută atunci când vine vorba de viața ei personală, astfel că le-a făcut o bucurie enormă fanilor ei de pe Instagram, după ce a postat mai multe imagini din vacanța ei de cinci stele din Grecia. Imaginile vorbesc de la sine, în concediul Simonei Halep a primat luxul și opulența, căci nu doar că a ales o destinație destul de exclusivistă de pe teritoriul elen, și anume Mykonos, ci a ales să se cazeze la un resort care face toți banii.

Simona Halep a avut un sezon greu, dar iată că știe cum să-și încarce bateriile și să se pregătească pentru un nou turneu de tenis.

Ea, Toni Iuruc , soțul ei, dar și alte cunoștințe se bucură de toate frumusețile locului în aceste momente.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Simona Halep, primele declarații după eșecul de la Wimbledon

Simona Halep a fost eliminată joi seară în semifinalele turneului de Elena Rybakina, o jucătoare pe locul 23 WTA, din Kazahstan.

Meciul s-a terminat cu 3-6, 3-6, Rybakina învingând-o pe Halep cu un rever direct câștigător.

„Nu am nicio explicație pentru că am servit atât de slab, dar se întâmplă. Am avut trei luni de schimbare a lucrurilor, așa că probabil că am nevoie de mai mult timp să le repar și să le păstrez în fiecare zi. Astăzi probabil am fost puțin obosită și nu a funcționat. Cu siguranță nivelul ei a fost foarte ridicat astăzi. Ea a jucat foarte bine. A fost foarte solidă, consecventă, nu a scăzut nivelul. Dar nu am făcut mare lucru să contracarez jocul ei. Cumva cred că i-am dat mingile perfecte să-și facă jocul, să se simtă confortabil pe teren. Dar, după cum am spus, tot meritul pentru ea. Ea a meritat să câștige astăzi prin felul în care a jucat", a declarat Halep la conferința de presă.