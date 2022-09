Simona Halep, sinceră despre ce se întâmplă în viața ei! Care este, de fapt, relația dintre ea și Patrick Mouratoglou, după ce s-a spus că a divorțat din cauza lui: „Am simțit că este ceea ce trebuie să fac”

In articol:

Simona Halep a avut parte de un an foarte greu. Divorțul de Toni Iuruc, cu care s-a căsătorit cu doar un an în urmă, operația pe care a suferit-o la nivelul nasului dar și problemele de stomac de care are din nou parte sportiva ar putea dărâma pe oricine.

Iată însă că vedeta a reușit totuși să își revină și să lupte în continuare pentru cariera sa.

Simona Halep a dezvăluit ce a însemnat ultimul an pentru ea. [Sursa foto: Facebook ]

Simona Halep, dezvăluiri inedite despre viața ei

Simona Halep nu va mai participa la niciun turneu până anul viitor, pentru că are nevoie de o lungă perioadă de recuperare după operația la nas.

Anunțul a fost făcut chiar de către campioană, pe pagina sa de socializare.

Tot acolo, Simona a oferit un răspuns la întrebările pe care cu siguranță mulți români le-au avut despre cariera și despre viața sa personală.

Campioana a vorbit deschis despre momentele în care anxietatea a doborât-o și despre antrenorul său, Patrick Mouratoglou, care i-a fost alături Simonei și a făcut mai mult decât să o pregătească din punct de vedere sportiv: i-a redat încrederea în ea și în capacitatea ei de a continua să fie

cea mai bună.

„Așa cum deja știți cu toții, pentru că am vorbit despre acest lucru de multe ori, în luna februarie am fost foarte aproape de a nu mai juca tenis pentru că nu mai credeam că am destulă putere ca să mă întorc între primii 10. Am trecut prin multe momente de anxietate și am crezut că este timpul să pun punct pentru că este foarte nesănătos din punct de vedere emoțional. Ulterior, am avut norocul să descopăr Academia lui Patrick, unde am simțit atât de multă pasiune ceea ce m-a făcut să îmi redescopăr pasiunea pentru tenis. Mulțumită lui Patrick, am început să cred din nou că pot în continuare să joc tenis la un nivel ridicat. Am fost deschisă cu desăvârșire la toate lucrurile pe care el(Patrick Mouratoglou) mi-a spus să le fac, în modul în care trebuia să le fac și la volumul de muncă pe care trebuie să îl fac. Am făcut totul în totalitate. Scopul meu a fost foarte clar: mi-am acordat un an ca să mă întorc în top 10.”, a scris Simona Halep pe Facebook.