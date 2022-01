Simona Halep vorbește deschis înainte de Australian Open: „M-am gândit că sunt aproape de final, dar (...) simt că mai am câțiva ani de jucat.”

In articol:

Simona Halep a mărturisit că se simte foarte relaxată înaintea primului mare turneu al anului, Australian Open, și că se antrenează intens, chiar dacă nu pune presiune pe ea în această perioadă a carierei. Obiectivul principal al tenismenei rămâne, în continuare, revenirea în top 10 cele mai bune jucătoare din lume.

Simona Halep: „Nu mă gândesc la retragere.”

Simona Halep înainte de meci [Sursa foto: Facebook: Simona Halep]

Deși a declarat în trecut că nu vrea să joace mult după împlinirea vârstei de 30 de ani, Halep nici nu vrea să audă de „pensionare”.

„M-am gândit că sunt aproape de final, dar, sincer, după acest pre-sezon şi cum mă simt acum la acest turneu, simt că mai am câţiva ani de jucat. Soţul meu mă sprijină în această direcţie, dar şi familia mea.”

„Echipa mea spune că sunt încă suficient de bună ca să concurez, aşa că încă nu mă gândesc la retragere. Vreau doar să mă bucur şi să dau tot ce am mai bun pentru că ştiu că există o altă şansă”, le-a spus Halep celor de WTA Insider.

Simona Halep: „Sunt încrezătoare în ceea ce urmează.”

Simona Halel în timpul unei conferințe de presă [Sursa foto: Facebook: Simona Halep]

Simona Halep se simte în sfârșit gata să atace turneele mari de tenis așa cum își dorește, după un 2021 fragmentat de accidentări.

„Obiectivul a fost să îmi recapăt moralul începând cu US Open. De fapt, acolo am simţit că am jucat decent şi pentru a fi mai bună trebuie să continui să joc. De aceea am ales turnee mici pentru a obţine mai multe meciuri şi aşa am făcut.”

Am avut meciuri bune şi m-am simţit foarte bine după Linz, chiar dacă a trebuit să mă retrag din cauza genunchiului.

Am simţit că sunt acolo, că sunt încă acolo, a trebuit doar să muncesc mai mult fizic, pentru că în timpul anului nu am putut să lucrez atât de mult din cauza accidentării pe care am avut-o. Iată-mă aici, unde sunt foarte pozitivă referitor la ceea ce am făcut şi, sincer, sunt încrezătoare în ceea ce urmează”.

