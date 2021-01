Simona Hapciuc de la Survivor România 2021, părăsită de iubit după ce a fost lăsată însărcinată! „A spus că nu știe cu cine am făcut copilul”

In articol:

Faimoasa Simona Hapciuc, una dintre concurentele cele mai puternice de la Survivor România 2021 are o poveste de viață mai specială. Actriță și antrenor de fitness, Simona a fost părăsită de iubitul ei după ce acesta a aflat că ea a rămas însărcinată.

Simona Hapciuc de la Survivor: ”Mama lui nu acceptă”

Simona a decis să dea naștere copilului și să-l crească singură . Paradoxal, Ionuț, iubitul Simonei, și-a dorit la fel de mult copilul inițial, doar că atunci când femeia l-a anunțat că va fi tată, a bătut în retragere. Simona este convinsă că tânărul a fost influențat de mama lui și convins s-o părăsească.

”El nu și-a cunoscut copilul, a decis să se retragă complet, eu am decis să nu-l caut, să nu-l dau în judecată pentru paternitate, pentru penisa alimentară. Dacă va simți el, la un moment dat, să facă acest lucru, atunci sigur va veni către copil.

Cea mai mare mândrie a Simonei este, însă, fiul ei[Sursa foto: Instagram: eu.simonahapciuc]

Problema nu a fost el, pentru că el și-a dorit foarte mult copilul, amândoi l-am dorit, nu s-a întâmplat să rămân însărcinată, am lucrat să rămân însărcinată... Problema e că între timp a intervenit mama lui. Ea a fost tot mamă singură, tatăl lui l-a părăsit când el avea trei luni. Mama lui, efectiv, și-a transpus toată iubirea și toată viața către fiul ei. Din ce am observat din discuțiile cu ea, simte nevoia să se răzbune pentru ce a trăit ea și să facă și pe altcineva să simtă durerea prin care a trecut ea. Din discuțiile cu ea am înțeles că ea nu accepta sub nici o formă ca Ionuț să aibă o nouă familie.

Simona se mândrește cu corpul ei[Sursa foto: Instagram: eu.simonahapciuc]

El a văzut de câteva ori copilul. Au fost câteva momente în care el și Dimitrie au fost cam la distanța aceasta, odată s-a întâmplat când m-am dus la medic, mi-am rupt genunchiul. Acolo era și el, dar pur întâmplător. Și s-a mai întâmplat să ne întâlnim de vreo două ori, prin oraș. S-a uitat la noi și apoi s-a uitat în altă parte. Nu a venit lângă copil... Eu nu mi-am schimbat numărul de telefon, nu l-am blocat, i-am lăsat toate portițele deschise”,a dezvăluit Simona Hapciuc într-un interviu pentru un post de televiziune.

”Nu-i port ranchiună, mi-e milă de el”

Faimoasa de la Survivor spune că nu-i poartă pică fostului iubit și că mai degrabă îi este milă pentru că știe că nu este fericit cu deciziile pe care altcineva le ia în locul lui.

”El are 31 de ani și este foarte controlat de mama lui. Ca idee, după mine a avut o relație de doi ani și jumătate și fata respectivă, nu știu cum a aflat de copil. Și a văzut pozele cu copilul, fiu-meu semănând 100% cu taică-său. După ce s-au despărțit m-a căutat, mi-a spus cine este, că și-a dat seama din fotografii că este băiatul lui deși el mereu a negat, aspus că nu știe cu cine am făcut copilul. Și mi-a confirmat povestea mea, el este foarte influențat de mama lui. Tot mama lui l-a despărțit și de ea.

Pentru el simt foarte multă milă, pentru că știu că nu e ce-și dorește. El și-a dorit copilul, când am rămas însărcinată eu i-am văzut fericirea de pe chip. Stăteam cu orele să vorbim despre acest copil, știu că nu a fost alegerea lui și a fost mama lui care l-a influențat 100% și tocmai de asta nu-i port ranchiună. El încă este un copil, mama lui nu l-a lăsat să se maturizeze”,a mai spus Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc participă la Survivor[Sursa foto: KanalD]

Pe Simona o puteți admira la Survivor România 2021 , show care este difuzat de Kanal D în zilele de miercuri și joi de la ora 22:00 și de vineri până duminică de la ora 20:00.