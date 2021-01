Simona Hapciuc de la Survivor România, atac dur la adresa Războinicilor: „Încearcă să trișeze!”. Ce a observat Faimoasa

In articol:

Simona Hapciuc din echipa Faimoșilor susține că Războinicii au încercat să facă o strategie în timpul probelor. În jocul pentru recompensă din episodul difuzat joi seara, 14 ianuarie, Andreea din echipa Războinicilor a căzut pe jos din cauza durerii, după ce s-a lovit cu roata.

Simona Hapciuc susține că întreaga scenă a fost teatru, aceasta fiind strategia folosită de Războinici în competiție.

„Simt că își bat joc de noi și râd de noi și de telespectatori. Mereu își caută scuze ca să trișeze sau să mai tragă de timp. Am văzut exact ce s-a întâmplat, a căzut roata pe ea, dar nu era necesară chemarea medicului și oprirea jocului. Am simțit că este o strategie din partea Războinicilor. M-am enervat foarte tare. Nu este prima dată când Războinicii încearcă să trișeze. Eu le spuneam să se uite la ea că n-are nimic, joacă teatru”,a declarat Simona Hapciuc, la Survivor România 2021.

Momentul în care Andreea de la Războinici s-a accidentat în timpul probei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Simona Hapciuc a venit la Survivor România să lupte pentru băiețelul ei

Simona Hapciuc este antrenoare de fitness și este una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor România , sezonul 2. Faimoasa a venit în Republica Dominicană să lupte pentru băiețelul ei, pe care l-a crescut singiră, după ce tatăl băiețelului nu l-a acceptat. (Citeste si:Simona Hapciuc a cedat! Faimoasa vrea să părăsească Survivor România din cauza lui Jador! Tensiuni uriașe: „Lasa-mă-n p*** în pace”)

„El nu și-a cunoscut copilul, a decis să se retragă complet, eu am decis să nu-l caut, să nu-l dau în judecată pentru paternitate, pentru penisa alimentară. Dacă va simți el, la un moment dat, să facă acest lucru, atunci sigur va veni către copil. Problema nu a fost el, pentru că el și-a dorit foarte mult copilul, amândoi l-am dorit, nu s-a întâmplat să rămân însărcinată, am lucrat să rămân însărcinată... Problema e că între timp a intervenit mama lui. Ea a fost tot mamă singură, tatăl lui l-a părăsit când el avea trei luni.

Mama lui, efectiv, și-a transpus toată iubirea și toată viața către fiul ei. Din ce am observat din discuțiile cu ea, simte nevoia să se răzbune pentru ce a trăit ea și să facă și pe altcineva să simtă durerea prin care a trecut ea. Din discuțiile cu ea am înțeles că eanu accepta sub nici o formă ca Ionuț să aibă o nouă familie”,a dezvăluit Simona Hapciuc într-un interviu pentru un post de televiziune.