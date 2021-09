Simona Hapciuc, destăinuiri dureroase din copilărie: ”Mama mi-a zis că ea nu m-a vrut”

In articol:

Simona Hapciuc a fost una dintre cele mai puternice faimoase de la Survivor România 2021. Frumoasa vedetă a luptat enorm pentru a merge mai departe în competiție, însă norocul n-a fost de partea ei. Actrița a avut parte de o viață grea, a muncit mult ca să ajungă unde este astăzi.

Are un băiețel, pe Dimi, pentru care ar face orice. Deși este cea mai împlinită femeie de când a apărut băiețelul ei, Simona a avut parte și de clipe grele de-a lungul timpului.

Citeste si: Simona Hapciuc a luat o decizie șocantă. Fosta concurentă de la Survivor și-a făcut testamentul: "Mi-am luat măsuri de siguranță"

Vedeta a avut parte de o copilărie grea, după ce a rămas fără ambii părinți. Mama ei a decis să plece în străinătate la muncă, iar ulterior a și rămas acolo. Simona recunoaște că s-a simțit singură fără ea, iar de multe ori o blama pentru acest lucru, dar și pentru faptul că aceasta nu ar fi vrut-o de la bun început. Fosta faimoasă de la Survivor a vorbit, la un post de televiziune, despre faptul că mama ei nu a dorit-o.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV Adevărul despre relația dintre Albert Oprea și Simona Hapciuc: „Există ceva între noi, o relație de...”

” Mama mi-a zis că ea nu m-a vrut, dar că tata m-a vrut și că din cauza lui m-a făcut și că ea nici acum după atâția ani nu e pregătită să fie mama mea. Pentru fratele meu Fabian ea a simțit să fie mamă, dar pentru mine că nu m-a vrut și că nu mă vrea în continuare. Nu am resentimente, când mă gândesc la ea nu simt așa nimic. Am avut o perioadă când o blamam...”, a spus Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc [Sursa foto: Instagram]

Simona Hapciuc, părăsită și de tată

Simona a dezvăluit că și tatăl ei a părăsit-o și s-a recăsătorit. Aceasta a rămas în grija bunicii ei, care nu ar fi tratat-o tocmai bine. ”Pe mine m-a crescut bunica, mama tatălui meu. Mama mea a plecat când aveam 2 ani și 8 luni, tatăl meu s-a recăsătorit când aveam 6 ani și a plecat cu cea de-a doua soție și copilul. Eu am rămas în grija bunicilor, iar ulterior doar în a bunicii, deoarece bunicul a murit. Acum uitându-mă în urmă, trecând peste bătăile din partea bunicii, cred că acela era stilul ei să ne educa, eu am rămas cel mai mult timp dintre nepoții ei, tind să cred că mi-au prins așa bine că altfel poate nu eram să răzbesc în viață. Tind să cred că datorită ei am rămas pe calea bună, tot educației ei sunt mama care sunt, iar eu mă consider o mamă destul de bună, foarte bună”, a povestit Simona Hapciuc la Antena Stars.