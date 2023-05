Simona Hapciuc, detalii incendiare despre relația cu fostul iubit arab! Ce surprize deocheate îi făcea pentru a menține flacăra iubirii aprinsă: "Mi se pare o prostie tu ca femeie, la bărbatul tău, să nu îl ții acolo cald"

In articol:

Simona Hapciuc este foarte iubită de public. La fiecare apariție, primește complimente, în primul rând pentru fizicul ei de invidiat, dar și pentru personalitatea plăcută pe care o are. Pe lângă proiectele TV la care ia parte, Simona Hapciuc are și o poveste de viață fabuloasă, pe care mulți nu o cunosc.

Una dintre poveștile de milioane este relația pe care a avut-o cu un arab, care a luat o întorsătură neașteptată.

Simona Hapciuc, totul despre relația cu fostul iubit arab

Simona Hapciuc a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă în emisiunea Biancăi Drăgușanu. O poveste de mare impact este relația cu fostul iubit arab. Blondina a mărturisit că știa cum să îl țină pe jar și să facă revederea și mai specială. De asemenea, Simona Hapciuc nu regretă nimic din ce a făcut și recunoaște că încă îl iubește pe bărbatul respectiv.

"Am trimis poze dezbrăcate. Nu au fost atâtea poze, câte au fost filmulețe. I-am trimis fostului meu iubit, adică ultimului. Ne-am despărțit de comun acord acum de curând. Am fost un an și jumătate împreună. El este arab. Eu făceam naveta între România și Dubai. Când eram în România mai mult timp, trebuia să țin flacăra aprinsă și sincer să fiu mi se pare o prostie tu ca femeie, la bărbatul tău, să nu îl ții acolo cald. Noi ne-am iubit, a fost o poveste de dragoste foarte frumoasă, încă ne iubim. Eu încă îl iubesc, a fost bărbatul vieții mele. Niciodată nu îmi pare rău că i-am trimis filmulețele acelea și nu o să îmi pară. Și el mi-a trimis mie. Noi nu ne-am certat, suntem în relații foarte bune și în momentul de față. Devenise o relație foarte toxică și se transformase în altceva decât ce ne propusesem noi la început. A fost o relație care a început foarte matur și am stat de vorbă foarte mult, ne-am făcut planuri concrete. El fiind departe, în Dubai, cu foarte mulți bani, foarte frumos, avea totul la botul calului și la un moment dat eu mă transformasem într-o disperată, o nebună. Oricât de mult ne-am iubit sau ne iubim, ajunsesem foarte mult să ne certăm.", a declarat Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc, sinceră cu privire la probleme cu gelozia și posesivitatea

Simona Hapciuc este sinceră și recunoaște că într-o relație este foarte posesivă și geloasă. Acest lucru s-a întâmplat și în relația cu fostul iubit de origine arabă, motiv pentru care nu a mai putut continua în cuplu.

"Eu sunt mega posesivă, nebună cu controlul. Eu trebuie să controlez pe toată lumea, să știu tot. Îți dai seama de când intri la mine în casă. Eu i-am zis și fostului meu iubit că dacă face ceva eu trebuie să știu. În momentul în care nu știu ceva, mă scoți din zona mea de confort, că nu mai dețin controlul și o iau pe arătură, nu te mai înțelegi cu mine. Dacă te prind că m-ai mințit și te-ai ascuns, nu mai pot să mă întorc la tine, că nu mai am încredere.", a mărturisit Simona Hapciuc, la Detectorul de minciuni.

