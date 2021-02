Simona Hapciuc părăsește competiția Survivor România. Actrița îi acuză pe Faimoși de strategii ascunse și face un gest surprinzător: „Astea au fost jocurile colegilor”

In articol:

Publicul Survivor România a decis ca Simona Hapciuc să părăsească competiția din Dominicană. În urma voturilor, actrița este cea care a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor.

Simona Hapciuc este eliminată din competiția Survivor România

Simona Hapciuc este dezamăgită că părăsește competiția Survivor România și spune că eliminarea sa este rezultatul

strategiilor făcute de colegii ei. Totuși, Faimoasa preferă să vadă partea plină a paharului și spune că se bucură să se întoarcă la băiețelul ei. Dimitri.

Simona Hapciuc părăsește competiția Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

„Sunt foarte fericită deoarece părăsesc competiția cu capul sus. Ultimul traseu pe care l-am avut l-am câștigat de două ori. Ultimul meci pe care copilul meu îl va vedea la televizor, va ști că mama lui este o câștigătoare. Plec acasă mândră de ce a am făcut în această competiție.

Consider că am dat totul. Din punct de vedere sportiv nu ar trebuie să plec, dar astea au fost jocurile colegilor. Sunt fericită că plec la puiul meu și sunt convinsă că Dumnezeu are planuri mult mai mărețe pentru mine”, spune concurenta.

Simona Hapciuc pleacă cu resentimente din Republica Dominicană, lucru dovedit de faptul că Faimoasa nu și-a luat rămas bun de la toți colegii săi.

Jador, preferatul publicului la Survivor România 2021

Zanni, Sebastian Chitoșcă, Culiță Sterp, Jador și Cosmin Stanciu au fost evitați de concurentă. Totuși, Zanni consideră că nu Simona Hapciuc ar fi trebuit să fie eliminată din competiție acum., a spus el.

Concurentul din echipa Faimoșilor care a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor este Jador.

El spune că se aștepta să fie susținut de oamneii de acasă pentru că dă tot ce are mai bun pe traseu.

„Mulțumesc tuturor oamenilor aare mă susțin, mulțumesc rudelor care sunt cu nemiluita, 60 de de verișori de gradul întâi, în caz că se miră cineva. Într-un fel e cea mai grea decizie pe care o pot lua, nu am vorbit cu nimeni, e greu pentru mine, trebuie să iau o decizie corectă.

E foarte complicat pentru mine. Mă așteptam că am dat tot ce am putut pe traseu până mi-am rupt spatele. Îmi place să dau tot ce pot, chiar dacă nu sunt cel mai bun la chestia respectivă. Nu sunt un sportiv bun, dar dau tot ce pot”, a spus cântărețul.