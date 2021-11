Simona Hapciuc, prima reacție după ce s-a aflat că Ameri Nasrin o dă în judecată: ”Nu am greșit cu absolut nimic”

In articol:

Simona Hapciuc a simțit nevoia să scrie câteva rânduri și să explice cum se simte acum, după scandalul de proporții pe care l-a avut cu Ameri Nasrin. Blondina susține că ea nu a greșit cu absolut nimic, însă a ținut să precizeze că în momentul de față nu își dorește să facă o declarație oficială.

Totuși, această reacție a tinerei mămici vine în urma veștii conform căreia, Ameri Nasrin o dă în judecată.

Nasrin Ameri o dă în judecată pe Simona Hapciuc

Reamintim că, între Ameri Nasrin și Simona Hapciuc a avut loc un scandal de proporții, iar prezentatoarea TV a ajuns la spital, după ce a suferit un atac de panică li vânătăi. Ulterior, ea s-a dus la INML pentru certificatul constatator și s-ar fi dus și la secția de Poliție pentru a da declarații asupra a ceea ce s-a întâmplat.

În acest timp, fina lui Cristi Borcea a luat legătura cu avocatul ei, pentru a îl anunța că vrea să o dea în judecată pe colega ei de platou.

„Are vânătăi pe mâini și a făcut un atac de panică. A rămas câteva ore în spital, pentru investigații medicale”, a declarat o sursă apropiată prezentatoarei tv pentru Impact.ro.

Imediat după ce s-a aflat de conflict, Simona Hapciuc a negat că ar fi bătut-o pe Ameri Nasrin. „Legat de scandalul în care am fost implicată astăzi, vreau să vă anunț că tot ce scrie în presă sub "declarația mea" este fals. Eu nu am dat nici o declarație. Dacă o voi face, o voi face doar pe pagina mea de instagram”, este mesajul transmis de Simona Hapciuc.

