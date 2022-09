Simona Hapciuc și Yamato, relație de 2 ani! Cuplul spune ce se va întâmpla în relația lor după 7 ani și ce le-ar putea anunța despărțirea | EXCLUSIV

In articol:

Simona Hapciuc și Yamato Zaharia au mers împreună la un eveniment monden din București, acolo unde s-au întâlnit și cu jurnaliștii WOWbiz.ro. Cele două vedete au vorbit despre relația lor și cum a evoluat prietenia dintre ei, dar mai ales chimie irezistibilă care s-a format.

Simona Hapciuc și Yamato Zaharia formează, în mod discret, un cuplu de aproape 2 ani. Sportivul a vorbit despre lucrurile care l-au atras la blondină, iar faptul că își crește singură copilul a cântărit enorm de mult pentru el.

Cum a început relația dintre Simona Hapciuc și Yamato

Simona și Yamato au fost invitați, în trecut, în emisiunea Biancăi Comănici de la Wownews, acolo unde s-au împrietenit, legătura lor fiind una încărcată de o chimie irezistibilă. Prietenia se pare că a evoluat timp de doi ani și acum el i se adresa cu alintul de "iubită".

"Mie mi-a plăcut de Simona, e o luptătoare numai prin faptul că știu că are grijă de copilul ei singură! Când am fost în emisiune la Bianca Comănici am legat și o prietenie, iar chimia dintre noi este prea puternică", a explicat Yamato, pentru WOWbiz.ro.

Vedeta a vorbit și ea despre legătură, dar și proiectele pe care le au împreună, iar pasiunea pentru sport a fost unul din lucrurile care i-a unit instant.

"Ne înțelegem foarte bine, avem și proiecte împreună, ne unește și pasiunea pentru sport și ne simțim foarte bine unul în compania celuilalt(...) Să fie doi ani(...) Da, cam așa aproape doi ani", a explicat Simona.

Ce se întâmplă după 7 ani de relație

Simona Hapciuc spune că încă nu i l-a prezentat pe Yamato fiului său, iar acest lucru se va întâmpla atunci când va fi convinsă.

Blondina este de părere că dacă o relație depășește 7 ani, atunci este sortită succesului.

"Vom vedea unde duce! Doamne ajută să fie bine!(...) Dimitrie este principal în viața mea și toată lumea știe asta, nu știe și știi cum e, Dimitrie va afla doar dacă va fi să trecem perioada celor 7 ani de foc. Eu mereu zic că dacă treci de primii 7 ani după, indiferent ce se întâmplă rămâi împreună pentru că au trecut 7 ani, a trecut perioada de probă", a dezvăluit Simona Hapciuc, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

La rândul său, Yamato a ținut să facă o glumă pe baza acestui aspect, aducând un zâmbet pe buzele tuturor.

"Peste 7 ani o schimb că e deja prea bătrână", a glumit Yamato cu privire la ideea Simonei Hapciuc.

Cum a cucerit-o Yamato pe Simona Hapciuc

Calitățile lui Yamato au cucerit-o instant pe blondină, iar în interviul pentru WOWnews, Simona Hapciuc a dezvăluit cum i-a furat sportivul inima.

"Mie la Yamato îmi place foarte mult că face foarte des mișto de mine. Mă ia foarte mult la mișto și face caterincă de mine și cumva reușește să mă scoată din zona mea de confort, ceea ce nu mi se întâmplă foarte des.

Un lucru care nu îmi place.. ce să mai îmi place totul la tine! A uite că mergi în vacanțe fără mine. Urmează să meargă în America și va merge fără mine", a mărturisit ea.

Yamato, cucerit până peste cap de Simona

Yamato Zaharia a fost cucerit de faptul că Simona este o mămică devotată, iar atunci când vine vorba de defecte, faptul că vedeta vorbește prea mult este un aspect care îl enervează.

"Mie îmi place că este o mămică foarte devotată, nu îmi place că vorbește foarte mult. Se termină banda la cameră când se apucă să vorbească și eu nu mai pot să vorbesc", a mărturisit el.

Simona Hapciuc, totul despre cel mai greu moment ca mamă singură

Simona Hapciuc a vorbit și despre cel mai greu moment pe care l-a trăit ca mamă singură. Plecarea vedetei din țară pentru un proiect de televiziune a fost clipa care a dărâmat-o, până la acea dată ea nefiind nevoită să se despartă de copil.

"În momentul în care, pentru prima oară în trei an am stat fără Dimitrie. Noi în primii trei an nu am stat niciodată despărțiți și în momentul în care ne-am despărțit să zic așa, când m-am văzut în aeroport, după jumătate de oră când l-am lăsat acasă, am realizat că nu o să-l mai văd atâtea săptămâni și m-am dus în baia aeroportului și am plâns.

Să stau departe de el, acela a fost cel mai greu moment. Să realizez că eu plec din țară și că nu o să pot să mă întorc peste o oră la el acasă", a povestit Simona Hapciuc, la WOWnews.

