Simona Pătruleasa se topește de dor. Cine îi lipsește frumoasei prezentatoare: ”Mi se pare foarte greu că nu ne putem...”

Frumoasa prezentatoare, Simona Pătruleasa, se topește de dorul celor dragi. Pandemia de coronavirus a ținut-o departe de bunici și de părinți, potrivit playtech.ro.

Simona Patruleasa[Sursa foto: Instagram]

Simona Pătruleasa se topește de dor

Simona Pătruleasa se

topește de dorul părinților și regretă că din cauza pandemiei provocate de COVID , nu își poate îmbrățisa părinții și pe cei dragi.

”Trăim momente dificile în această perioadă din cauza virusului, dar ne-am adaptat situaţiei actuale. Mi se pare foarte greu că nu ne putem îmbrăţişa părinţii, că nu putem spune că trăim o normalitate, dar, în acelaşi timp, trebuie să ne păstrăm optimismul şi să vedem şi partea plină a paharului, aceea că petrecem mai mult timp acasă, alături de cei dragi, că ne bucurăm de activităţi împreună.

În această perioadă trebuie să mărturisesc că am gătit mai mult decât o făceam înainte, am grădinărit şi ne-am ocupat mai mult de activităţile casnice”, a declarat Simona Pătruleasa.

Simona Patruleasa[Sursa foto: Instagram]

”Ne-au lipsit întâlnirile cu bunicii”

Simonei i-au lipsit întâlnirile cu bunicii, dar a făcut numeroase alte activități în pandemie, cum ar fi gătitul, cititul sau vizionatul de filme.

”Într-adevăr, ne-au lipsit mult întâlnirile cu bunicii şi vacanţele pe care le petreceam înainte de pandemie. În schimb, am compensat aceste lipsuri, cât s-a putut, şi am găsit numeroase activităţi care să ne relaxeze: am jucat tenis de masă, baschet, şah, am pictat, gătit, am citit, am vizionat foarte multe filme”, a spus Simona Pătruleasa, potrivit clickpentrufemei.ro.

Părerea Simonei despre școala online

Vedeta are o fiică în clasa a treia, iar școala online este o adevărată provocare pentru că copiii nu au fost obișnuiți cu această formă de învățământ .

”A fost şi este în continuare o provocare învăţământul la distanţă, dar mă bucură să constat că, la şcoala unde învaţă Ingrid, lucrurile merg foarte bine, deşi copiii noştri nu erau obişnuiţi cu această formă de învăţare.

Ei se adaptează mult mai uşor la nou şi sunt fascinaţi, dar cu siguranţă le lipseşte socializarea cu care erau obişnuiţi. Cred că mai avem multe de învăţat legat de învăţământul online şi că putem să avem rezultate frumoase chiar şi făcând cursuri la distanţă”, a mai spus Simona Pătruleasa.