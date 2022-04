Simona Pătruleasa, secretul unui fizic de 20 de ani, la aproape 50! Iată ce face pentru a arăta țiplă: "A trebuit să încep să fac" | EXCLUSIV

In articol:

Simona Pătruleasa este una dintre cele mai îndrăgite jurnaliste din România. La cei 47 de ani, arată mai bine decât majoritatea adolescentelor din ziua de azi. Pe lângă carieră, se bucură și de o familie minunată, fiind extrem de mândră de fiica ei, Ingrid.

Simona Pătruleasa, atentă la fizicul ei

Prezentatoarea de știri a muncit mult pentru succesul pe care îl are azi, dar nu a uitat niciodată să fie un om simplu și modest.

Simona Pătruleasa este una dintre cele mai frumoase perezentatoare TV de la noi din țară. Cine nu o cunoaște nu crede că are vârsta de 47 de ani. Ba mai mult, nu i se dau mai mult de 20. Corpul ei este subțire, finuț, parcă tras prin inel. Aceasta a declarat în repetate rânduri că se preocupă destul de mult de cum arată, în ziua de azi ambalajul fiind important.

Într-un interviu cu WOWbiz.ro, Simona Pătruleasa ne-a povestit despre timpul pe care îl acordă îngrijirii sale și dacă, într-adevăr, menținerea mereu în formă reprezintă o pasiune.

"Mă preocupă foarte tare fizicul, pentru că, de la o vârstă, nu ai încotro. Trebuie să te ocupi mai mult de tine. Când eram mai tânără, nu eram atât de preocupată, poate și pentru că era vârsta, mi se părea și că pierd timpul. Nici acum nu îmi face plăcere să stau ore întregi prin saloane și așa mai departe, pentru că trebuie să stau foarte mult cu Ingrid, petrec foarte mult timp cu ea și atunci, timpul meu este limitat. Dar, când este ea la școală, am grijă și de mine.", a declarat Simona Pătruleasa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Simona Pătruleasa dezvăluie secretul unei siluete perfecte

Simona Pătruleasa are reguli stricte atunci când vine vorba despre îngrijirea siluetei sale. Deși nu recurge la lucururi extreme, totuși, se ține de anumite planuri, de care se ocupă zilnic, indiferent ce s-ar întâmpla. Vedeta ne-a dezvăluit ce face constant, pentru a arăta perfect și ce e cel mai important în ritualul de îngrijire al unei femei.

"Fac sport în fiecare zi. De când cu pandemia, am cam oprit mersul la sală, dar am acasă tot ce îmi trebuie și fac acasă tot ce se poate. Nu adorm niciodată fără să mă demachiez și ca orice om normal, folosesc creme. Am descoperit, într-adevăr, de la o vreme, un tratament foarte bun, care funcționează. Asta nu înseamnă că fără puțin sport sau program la alimentație, face minuni. Am grijă la ce mănânc, dar nu fac chestii wow. Exact cum am zis mai devreme, a trebuit să încep să fac, pentru că de la 45 de ani încolo, e nevoie de mai multă atenție.", a mărturisit Simona Pătruleasa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.