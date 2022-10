Simona Trașcă și-a făcut cont pe un site pentru adulți: ”Îmi place să fiu într-o ipostază sexy”. Ce au spus fiul și mama vedetei despre această decizie

In articol:

Simona Trașcă este una din divele de la TV care nu au ezitat să își aducă viața personală în lumina reflectoarelor.

Este mamă de mulți ani, dar asta nu a împiedicat-o să continue să își caute iubirea, spunând tare și răspicat ori de câte ori a iubit cu patos.

Citeste si: Simona Trașcă, terorizată de admiratorul insistent. Unde a așteptat-o bărbatul și ce i-a făcut vedetei: „Dă-te că vreau să plec!”

Simona Trașcă s-a lansat în lumea site-urilor pentru adulți

Doar că, din păcate, ghinionul s-a ținut lanț de ea, iar acum, după despărțirea de ultimul iubit, a ajuns să fie iar o femeie singură și disponibilă.

Motiv pentru care acum a luat o decizie radicală. Sătulă de a suferi din dragoste și nedorind să se mai implice în nicio relație amoroasă, Simona Trașcă a decis să lege alt gen de relații.

Citeste si: Cine este Sebastian Crăciunescu. Bărbatul s-a căsătorit cu Geta Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Anunțul făcut de Andreea Marin, după 5 ani de relație cu Adrian Brâncoveanu: „Nu am regrete deloc”. Ce decizie a luat fosta „Zână a Surprizelor"..- bzi.ro

În online, spune ea, este mediul unde se poate desfășura cu ușurință, după bunul plac, fără constrângeri și fără ca cineva să o facă să sufere.

”Am suferit destul cu iubirea, am devenit sălbatică, din păcate, nu cred că este o chestie bună, dar nu mă pot controla. Am aproape doi ani de zile de când am sentimentul ăsta de când nu mai îmi doresc pe absolut nimeni. Așa că, de ce să nu îmi fac relații virtuale, acolo e permis orice și nu te rănești. Pot să îmi postez niște fotografii sexy, pe care nu le pot posta pe celelalte rețele de socializare”, a spus Simona Trașcă la TV.

Simona Trușcă și-a făcut cont pe un site pentru adulți [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Simona Trașcă, dezvăluiri cutremurătoare din copilărie! Chinurile la care era supusă de propriul tată

Și pentru că nu este singură pe lume, Simona Trașcă a cântărit bine noua decizie, ba chiar s-a consultat și cu fiul său, deși spune că tânărul nu este adeptul rețelelor de socializare.

În timp ce mama sa nu știe despre acest aspect al vieții sale, fiul a fost primul care a aflat de dorința mamei și primul care a susținut-o și i-a urat succes pe noul drum.

”Nu a văzut ca mi-am făcut cont, nu prea e el cu rețelele de socializare. Însă, înainte să îmi deschid acest cont, a fost singura persoană căreia i-am cerut voie. I-am dat mesaj și i-am spus despre ce este vorba, i-am spus că sunt poze sexy, că mie-mi place să fiu într-o ipostază mai sexy și mi-a zis: mult succes”, a adăugat fosta asistentă TV.