„Sincer vă spun, am cam pierdut numărul copiilor” Ce a recunoscut Cristina Spătar, la puțin timp de la nunta cu Vicențiu Mocanu! Nu multă lume știa asta despre ea

Cristina Spătar este iubită și îndrăgită de o mulțime de români, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Mai mult decât atât, de curând, Cristina a mai ținut să împărtășească un aspect important din viața sa cu fanii din mediul online, mai precis că a fost nașă de botez, chiar în Bulgaria, iar aceasta nu a putut ține departe de ochii lumii acest eveniment, așa că a postat o serie de imagini pe pagina personală de Instagram.

„ De ieri suntem nașii micuței Daiana Maria Firtulescu! Familia noastră s-a mărit cu încă o Măriuță, prilej de sărbătoare pentru noi, încă o ocazie să fim mai des în Bulgaria. Să ne trăiți dragii noștri fini și micuța Daiana Maria!”, a scris Cristina Spătar pe rețelele de socializare.

Ba mai mult, după acest fericit eveniment, Cristina Spătar a făcut o serie de declarații și a dezvăluit un amănunt pe care puțini dintre fanii săi îl știau despre ea, mai precis că are foarte mulți fini și aceasta spune că nu poate refuza niciodată o propunere de a cununa sau a boteza, fiind o ocazie extrem de specială pentru ea, de fiecare dată.

„ Mie îmi plac copiii și sunt foarte credincioasă iar atunci când primesc câte o propunere de a boteza, mă emoționez până la lacrimi. Îmi place să fiu nașă și să fac copiii și finuții fericiți! Sincer să vă spun am cam pierdut numărul copiilor botezați și al finilor. Sănătoși să fim să putem cununa și boteza în continuare!” , a declarat Cristina Spătar, pentru Click.ro.

În urmă cu ceva timp, Cristina Spătar a fost mai sinceră ca niciodată și, în cadrul unui interviu, vedeta a recunoscut că statutul financiar al soțului este important în căsnicie, ba chiar a contat foarte mult.

În același timp, vedeta a mai precizat că importantă pentru ea este și siguranța financiară pe care i-o oferă statutul de soție de milionar.

„Contează foarte mult. Copilașii mei au fost obișnuiți cu un nivel de trai destul de ridicat și nu numai. Cred că oricine și-ar dori să aibă copiii în siguranță, să aibă alături de ei un bărbat responsabil, un om care iubește copiii și care are ce să le ofere, pentru că eu urma să le ofer o educație până la sfârșit, până îi făceam adulți. Atunci, a fost o treabă foarte bine venită faptul că el este un potent om de afaceri. Plus că eu învăț foarte multe de la el și mă ajută în viitoarele mele afaceri. Pentru mine, contează. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la copiii mei, chiar îmi doresc să fie bine. De ce nu? Hai să nu fim ipocriți și să recunoaștem! Da, sunt foarte încântată că am un sprijin în el.”, a dezvăluit Cristina Spătar, pentru Viva.ro .

