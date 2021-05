Sindy de la Survivor România, aspru criticată pe rețelele de socializare după eliminarea din competiție. Ce îi reproșează fanii: „Te-a acaparat Sorin”

In articol:

Sindy a părăsit competiția Survivor România, anunțul fiind făcut în ultima ediție de săptămâna trecută. Aceasta a fost nominalizată alături de Sorin și Marius în Consiliul de Eliminare, iar ea, care în trecut era una dintre preferatele publicului, a fost cel mai puțin votată săptămâna aceasta și acum este nevoită să părăsească Republica Dominicană.

Războinica a pierdut din suportul fanilor după ce a început să fie de partea lui Sorin, care a reușit să întoarcă pe toată lumea împotriva lui Albert și împotriva Mariei, de care Sindy era foarte apropiată la început. Iată ce îi reproșează internauții fostei concurente!

Sindy, aspru criticată pe rețelele de socializare

Fanii fideli ai Survivor România nu au fost mulțumiți să vadă că aceasta a trecut de partea lui Sorin. Sindy este crtiticată pe rețelele de socializare, iar cei care înainte o votau, acum s-au întors împotriva ei. Internauții sunt de părere că cel care ar fi trebuit să părăsească Survivor România era Sorin Pușcașu, iar apropierea de Războinic i-a „asigurat” acesteia biletul de avion spre România.

Acum că are din nou acces la telefonul mobil, Sindy a postat un videoclip din timpul Consiliului de Eliminare, iar fanii i-au sărint în cap.

Iată ce au avut să-i reproșeze.

Citeste si: Reacţia lui Cătălin Moroșanu la dezvăluirile BZI.RO precum că Sergiu, tăticul călăreț, şi-a vândut casa: Când o să mă duc la Iaşi o să am o discuţie cu el- bzi.ro

Citeste si: Ana Porgras, mesaj pentru Sindy după ce a părăsit Survivor România 2021: „Le rupea în două pe Faimoase”

„Multumește-i lui Sorin pentu iesirea ta...înainte erai simpatica dupa ce te-a acaparat Sorin ai devenit un diavol!/ Nedreptate vizavi de Maria ....desi aduce puncte i-ati sarit toti in cap... si Albert cum sa aduca puncte daca se fac presiuni asupra lui ,cum? Erai asa simpatica la inceput..... /Daca nu te aliai cu gașca veselă poate rămâneai mai mult/ Câte vieți mai ai, Sorine?/ Nu mai scăpăm de Sorinel…de săptămâna viitoare o să intre la vot Adelina și Bogdan…săptămâna asta era șansa noastră să scăpăm de el…”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor la ultima postare a lui

Sindy de pe Instagram.

Sindy

Sindy a fost eliminată de la Survivor România: „O să plec cu capul sus”.

Războinica este mândră de tot ce a reușit să realizeze pe timpul competiției și este și ea uimită de cât de mult a reușit să reziste. Nu regertă că a fost eliminată și se bucură că în sfârșit o să-i revadă pe cei dragi.

Citeste si: Sindy este eliminată de la Survivor România. Reacția surprinzătoare a Războinicei: „Am avut o presimțire!”

„Am avut o presimțire astăzi. Asta este, înseamnă că drumul meu s-a încheiat la Survivor. Sunt bucuroasă că am reușit să ajung până aici, mi-am dorit mult să ajung la această competiție.

O să plec cu capul sus. Nu am niciun regret, sunt fericită, nu sunt tristă, nu am nicio problemă. Câștigătorul să fie unul din echipa mea și le urez baftă tuturor. Mi-a plăcut, a fost frumos. Mă duc acasă la ai mei, oricum mă așteaptă. Am primit acel video și au spus că mă așteaptă, au avut și ei o presimțire, pentru că telepatia noastră e foarte puternică.

Nimic nu e mai important decât familia pentru mine, mă gândeam că pot să stau mai mult timp departe de familia mea…Chiar înainte să vin le-am spus părinților că m-aș muta într-un loc exotic, dar aici am realizat că nu a m-aș muta nici măcar din oraș, să nu-i pot îmbrățișa, să vorbim doar la telefon e nimic. O să apreciez totul mult mai mult când ajung acasă”, a spus Sindy, înainte de a părăsi competiția Survivor.