Sînziana Iacob a devenit mămică! Primele imagini cu bebelușul: „A venit pe Pământ minunea si bucuria”

Sînziana Iacob, cunoscută în mediul online drept Sânziana Sooper, a devenit mamă, joi, 3 iunie. Celebra inlfuenceriță a dat vestea cea mare pe pagina sa de Instagram, unde a postat o fotografie cu soțul ei și bebelușul lor. Blondina a dus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit nota 10.

„3 iunie 2021 a venit pe pamant minunea si bucuria.

Vi-l prezentam pe Nor Iacob. 🌤 Nascut in aceasta dimineata la 6:30, cu 3635 kg, 52 cm, prin nastere naturala. Nota 10! 😎

Si ca sa fim bine intelesi din prima, vorbim despre un Nor pufos, un Nor de Lumina, un Nor Norocos, pe un cer intotdeauna senin. Un Nor din care rasare curcubeul. ❤ #NorFermecator”, a scris Sânziana Iacob, în descriere fotografiei.

Printre vedetele care i-au felicitat pe Sînziana Iacob și soțul ei, Alexandru Iacob, se numără și Andreea Esca, Adelina Pestrițu, Alina Ceușan, Carmen Grebenișan și Laura Giurcanu.



„Doamne❤️ ce puisor, Nor”, „Wowww! Sa cresteti mari si sa fiti sanatosi”, „NOR bine ai venit pe lume!”, „Abia asteptam sa-l întâlnim”, „Felicitări! Minunat nume! Minunată familie!”, „Bine ai venit NOR FERMECATOR! Sa fii de 10 toata viata! Felicitări parintilor! Sa curga dedicatiile!”, sunt doar câteva dintre zecile de reacții ale internauților.

Prima fotografie cu bebelușul Sînzianei Iacob[Sursa foto: Instagram]

Sînziana și Alexandru Iacob, părinți pentru prima dată

Sînziana și Alexandru Iacob s-au căsătorit în luna fabruarie a acestui an. Una dintre cele mai cunoscute inlfuencerițe din România a anunțat la începutul acestui an că va deveni mamă pentru prima dată.

„Parents to be 🙏 În 2020 Dumnezeu a trimis la noi o Scânteie de Lumina Divină, Pură și Curată, ca o picătură de roua. În Inima mea Cerească e doar cântec, bucurie și recunoștință, mulțumind zilnic pentru așa o magnifica splendoare! În inimamea de Soare de 3 luni este cea mai mare sărbătoare! 🤍

Te iubesc @alexandru.iacob_ !

Sunt cea mai fericită pentru că în această călătorie, Tu ești cel care mă ține în inimă, în brațe și de mână!”, a scris Sinziana Iacob, pe Instagram.