In articol:

Favian este un copilaș cu o situație foarte delicată. Deși se află la o vârstă fragedă, copilul are deficiențe de vedere. După mai multe intervenții chirurgicale, părinții au aflat că mai este nevoie de încă o operație foarte costisitoare pentru ca puiul lor să poată vedea normal.

Citeste si: OMS avertizează: „Lumea a intrat într-o fază nouă și periculoasă”

Situația dramatică a unui copil! După mai multe operații la ochi, Favian ar mai avea nevoie de încă una pentru a vedea ca toți ceilalți

Primele operații au fost făcute tot cu ajutorul donațiilor oferite de oameni, iar acum, părinții speră că vor mai găsi oameni cu sufletul bun care să le întindă o mână de ajutor.

Citeste si: Jojo s-a testat pentru coronavirus. Care a fost rezultatul? Clipe de panică pentru vedetă: „Zilele astea am trăit..”

Citeste si: VIDEO| Familii cu copii, salvate de la moarte. Localități întregi au fost măturate de viituri violente. Imagini dramatice

„Buna ziua oameni buni!

Va multumim din suflet ca ati fost alaturi de noi si stiu ca nu ne veti lasa nici de data asta! Dupa ultima operație făcută a lui Favian doctorii ne-au spus că i-au pus un tampon de silicon în ochisor si dupa 3 luni de zile sa-l opereze din nou, să-i scoată acel tampon din ochisor, sa-i mai curețe văsulețele si dupa aceea sa mai asteptam încă 10 zile pentru un control cu ultrasunete!

Stiu ca daca ne vom mobiliza, vom distribui, vom reuși să-l facem pe ingerasul nostru sa VADĂ normal cum văd si ceilalti copii!

Cei care doresc si vor să-l ajute pe puiul nostru, vor putea dona si in conturile de lei și euro deschise la Banca Transilvania.

CONT IN LEI

RO24BTRLRONCRT0466831901

CONT IN EURO

RO71BTRLEURCRT0466831901

Vă mulțumim tuturor celor care ne vor putea ajuta!

Doamne ajuta!”, este mesajul plin de disperare scris de Maria Alexandra Tudor, mama lui Favian pe rețelele de socialiazare.