Un tigru de la Gradina Zoologica din Bronx (New York) a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Autoritatile spun ca este primul caz de infectare cu noul coronavirus inregistrat pana acum la un animal din SUA, dar si in randul tigrilor din intreaga lume.

Tigrul Nadia, in varsta de 4 ani, a fost contaminat cu coronavirus de un angajat al gradinii zoologice din Bronx, care nu prezenta insa simptome. Respectiva gradina zoologica fusese inchisa publicului inca de la jumatatea lunii martie.

Cel mai nou pacient infectat cu COVID-19, un tigru de la o gradina zoologica din Bronx

Felina Nadia a inceput sa prezinte simptome specifice noului coronavirus pe 27 martie: dezvoltase tuse seaca si isi pierduse pofta de mancare. Pe langa Nadia, alte sase feline (tigri si lei) s-au imbolnavit, se pare, de la angajatul asimptomatic.

Reprezentantii parcului zoologic au facut testul COVID-19 doar pe Nadia pentru ca este nevoie ca animalele sa fie anesteziate total pentru preluarea probelor de sange.

Infectarea animalelor de la zoo din Bronx i-a luat prin surprindere pe specialisti. Testul de laborator facut de medicii veterinari ai gradinei zoologice din New York a fost confirmat ulterior de reprezentantii departamentului pentru agricultura din SUA. Este primul caz de infectare cu noul coronavirus in randul animalelor de companie sau de la ferme in Statele Unite ale Americii. Nu exista dovezi care sa ateste ca animalele pot transmite virusul la oameni sau ca ar fi sursa de infectare peste Ocean. Ulterior s-au facut teste COVID-19 si pe alte animale, dar nu s-au mai inregistrat rezultate pozitive cu exceptia tigrului Nadia.

In Hong Kong au fost raportate mai multe cazuri de caini si pisici infectate cu noul coronavirus. Dupa numeroase studii s-a ajuns la concluzia ca animalele nu pot transmite virusul catre oameni, dar pot fi infectate in urma contactului direct cu stapanii.