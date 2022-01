Situație dramatică în spitale, după creșterea cazurilor de COVID! Medic ATI Timișoara: „Din păcate, nu sunt titluri de filme horror”

In articol:

Un medic de la Secția ATI din Timișoara a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre creșterea cazurilor cu infecția de COVID-19, asta după ce autoritățile au dispus măsuri de relaxare a restricțiilor pe perioada sărbătorilor.

Amin Zahra: ”Unii dau dovadă de multă ignoranță”

Astfel, mesajul medicului specialist ATI Timișoara, Amin Zahra, a fost postat pe pagina de Facebook ”Ro Vaccinare”, acesta făcând înconjurul internetului.

Medicul Amin Zahra a vorbit recent despre întorsătura serioasă privind infectările cu COVID-19. Specialistul a povestit, pe scurt, despre câteva cazuri pe care le-a văzut chiar cu ochii lui. Mai precis, este vorba despre doi soți pe care a încercat să-i trateze, contaminați fiind cu COVID-19, însă din nefericire, unul dintre aceștia nu a reușit să supraviețuiască. De asemenea, medicul a mai spus că în aceeași situația s-au aflat și un fiu cu tatăl său, iar asta se întâmplă după relaxarea restricțiilor de pe perioada sărbătorilor.

Astfel, medicul a precizat că majoritatea persoanelor dau dovadă de ignoranță, dar mai mult decât atât, unii oameni care s-au vaccinat consideră chiar că au libertatea de a nu se mai proteja, crezând că nu mai pot

contacta virusul, însă lucrurile nu stau deloc așa.

Așadar, Amin Zahra a explicat că infectările cu noul coronavirus au crescut, din nou, după relaxarea restricțiilor care au avut loc de sărbători, specificând că înainte de acestea, secția ATI era liberă, urmând ca după perioada Crăciunului și a Revelionului, pacienții infectați să se înmulțească iar.

”Acum 7-8 zile am predat garda, cu pacienți pe care îi puteam număra pe degetele de la o mână, iar ieri am preluat-o plină! Printre pacienții internați a fost și un cuplu, pe soție am internat-o pe secția ATI la 5 minute după decesul soțului. Iar un alt caz este un fiu aflat în terapie, iar tatăl lui la morgă. Din păcate, nu sunt titluri de filme horror, este doar realitatea pe care noi o trăim și voi o ignorați în fiecare zi. Cumva, era de așteptat ca numărul cazurilor să explodeze după relaxarea pe care am avut-o de sărbători. Dar eu vă întreb, a meritat?Mă gândesc că ați vrut să luați puțin aer curat, că prea v-ați sufocat cu masca aia...Și dacă tot a fost “super mega” distracție pe 2 m de pârtie, bot în bot, să umplem spitalele acum, că prea multe locuri libere sunt... Doar zic!Sper să nu aveți nevoie de un “aer” mai special... Sau aveți acest curaj pentru că sunteți “vaccinați” cu 3 doze și acum ați devenit imuni?! Unii dau dovadă de multă ignoranță și se gândesc doar la cum să contrazică medicii și să le arate că se pricep la toate.”, a spus Amin Zahra, doctor specialist ATI Timișoara.

Medicul Amin Zahra [Sursa foto: Facebook]

Peste 59.000 de persoane au decedat în urma infecției cu COVID-19

Din nefericire, 59.011 de persoane s-au stins din viață până acum din cauza infecției cu COVID-19. Potrivit bilanțului publicat de Grupul de Comunicare Strategică din data de 9 ianuarie 2022, în intervalul 08.01.2022 (10:00) – 09.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 14 decese, respectiv 9 bărbaţi şi 5 femei.

Din cei 14 pacienţi decedaţi, doar unul a fost la o persoană ce era vaccinată, aceasta făcând parte din grupa de vârstă 60-69 ani, având comorbidităţi asociate.

