Situație fără precedent în istoria Bravo, ai stil! Celebrities! Ilinca Vandici a făcut anunțul: „Olga Verbițchi este descalificată”

Prima gală eliminatorie a îndrăgitei emisiuni de modă Bravo, ai stil! Celebrieties sezonul șapte a început cu o situație care nu a mai avut până acum loc în istoria show-ului. Ilinca Vandici a fost pusă în situația de a face un anunț care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, inclusiv pe celelalte concurente. Olga

Verbițchi nu a mai defilat în platoul emisiunii atunci când i-a venit rândul, căci a fost descalificată din emisiune din cauză că a încălcat mai multe reguli.

„Acum aș fi făcut introducerea despre noua concurentă. Am surprinderea sa fac un anunț in premieră în istoria aceste competiții. La nici o săptămână de la începerea Bravo, ai stil! Celebrities, din cauza încălacărilor repetate a regulilor, Olga Verbițchi este descalificată”, a spus Ilinca Vandici.

Imadiat Anda Adam a intervenit și a propus ca descalificarea Olgăi să fie supusă la vot și, eventual, să i se mai de o șansă, însă imediat Ilinca Vandici a pus piciorul în prag.

Ruxi: Nu sunt suprinsă. E naspa. Olga și-a facut-o cu mâna ei.

Anda Adam: Nu putem să-i mai acordăm o sansă? E mică, nu stie ce face.

Hai sa votam!

Ilinca Vandici: Ați semnat un contract, toate depuneți eforturi uriase, suneți implicate, vă dați interesul și nu e normal și nici corect ca altele sa faceși asta. Bravo, ai stil! Celebrieties este un reality show și merge mai departe.

Cine este Olga Verbițchi

Tânăra, în vârstă de 20 de ani, cochetează cu industria muzicală și are deja aprecierea unui public larg, atât în în Republica Moldova, țara de proveniență, cât și în România. A colaborat cu artiști precum Damian Drăghici, Kio și DJ Sava. A absolvit cu brio Liceului de Arte din Chișinău, iar acum este studentă la Actorie în București. Olga

Verbițchi spunea înainte de începerea emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities că vrea să-și definească stilul și să evolueze din punct de vedere vestimentar.

„Particip la <Bravo, ai stil! Celebrities> pentru experiența în sine și din dorința de a evolua; de mică, de când am început să cânt și am intrat în lumea artistică, am realizat că trebuie să dețin „tot pachetul”, iar stilul face parte din acesta.

Este important să ai o anumită imagine coerentă, care să fie ca un mesaj către publicul tău, să te pui în valoare și prin ceea ce alegi să porți, iar alegerile vestimentare să nu fie în contradicție cu tine, ci dimpotrivă, să te reprezinte. Sper că o sa mă descurc bine, îmi place să învăt, să încerc lucruri noi”, a declarat Olga Verbițchi, înainte de inceperea emisiuii.