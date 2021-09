Situație fără precedent în noul episod din Doctorul minune! Ali va fi luat ostatic. Cine încearcă să îl salveze?!

Intamplari tensionate, pline de suspans, se petrec, in aceasta seara, de la ora 20:00, intr-un nou episod din “Doctorul minune”. Medicii spitalului Berhayat trec printr-o situatie fara precedent, atunci cand un criminal, aflat in custodia Politiei, ajunge in institutia medicala pentru efectuarea unui control. Clipe dramatice au loc atunci cand criminalul, profitand de “neatentia” autoritatilor, il va lua ostatic pe tanarul Ali. Intreaga echipa medicala incearca sa-l salveze pe Ali din mainile raufacatorului.

Tanarul rezident este in stare de soc…

Si in <tabara> conducerii spitalului se petrec momente extrem de tensionate. Inversunata Kivilcim <negociaza> cu Beliz mostenirea ramasa acesteia de la tatal ei.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

Kivilcim ii face o propunere de <afaceri> de neacceptat pentru Beliz, iar aceasta din urma va oferi un raspuns pe <masura> cererii. Kivilcim nu renunta la visul ei de a se imbogati, prin orice mijloace, si ii declara <razboi> tinere avocate.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Doctorul minune”, la Kanal D.