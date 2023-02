Situațiile cu care Theo Rose s-a confruntat pe platourile de filmare, de când este însărcinată. Nu i-a fost deloc ușor: "Asta s-a întâmplat de cele mai multe ori"

In articol:

Theo Rose a avut un succes răsunător ca actriță, de când a primit rolul de protagonistă în serialul regizat de iubitul ei. S-a dedicat complet proiectului și a fost foarte atentă la indicațiile primite, dar recunoaște că s-a confruntat și cu situații dificile, atunci când a aflat că este însărcinată.

Iată ce a pățit artista la filmări!

Cum se descurcă Theo Rose la filmări, de când este însărcinată?

Theo Rose nu și-a abandonat deloc proiectele, de când a aflat că va fi mămică. Deși sarcina a fost una neașteptată, artista a reușit să facă față tuturor provocărilor. Recunoaște, însă, că uneori i-a fost destul de greu pe platourile de filmare, și asta pentru că a avut multe scene în aer liber, la temperaturi cu minus. Totuși, colegii au menajat-o, iar iubitul ei, Anghel Damian, a avut grijă ca ea să lucreze în condiții optime pentru o gravidă: "Sigur că sunt mult mai atenți. Cel mai dificil a fost că am reluat filmările pe timp de iarnă. Atunci când a fost foarte frig, și asta s-a întâmplat de cele mai multe ori, colegii m-au ferit de filmările în aer liber. Au avut grijă de mine dacă s-a întâmplat să mă simt mai rău sau dacă am fost într-o stare mai delicată. M-au menajat.

Au avut grijă să fiu acoperită. Pentru sezonul al doilea, am lucrat mai mult cu ceilalți regizori ai serialului, care sunt patru, după ce s-a alăturat echipei- din care fac parte și Cristian Buje, și Peter Kerek, și Millo Simulov- și Mihai Chirilă. Anghel a venit ca director și producător, pentru că el are multe funcții în acest proiect. A venit să supervizeze și a mai venit uneori și doar special pentru mine, ca să se asigure că este totul în regulă și să se asigure că eu mă simt ok. Așadar, totul a fost totul bine.", a declarat Theo Rose, pentru click.ro.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Nu numai frigul i-a pus "bețe-n roate" artistei, ci și scenele în care ar fi trebuit să mănânce. Theo Rose mărturisește că i-a fost greu în primul trimestru de sarcină, atunci când filma în preajma mâncării, căci avea numeroase stări de greață: "S-a mai întâmplat, așa e, mai ales în secvențele în care se mânca. Când eram în primul trimestru, se întâmpla să îmi mai fie greață. De mâncat, nici nu se punea problema, mirosul era problema. Dar nu a fost niciodată ceva foarte grav.", a povestit Theo Rose, pentru sursa menționată.