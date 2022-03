Smiley a crezut că Pavel Bartoș își înșela soția, când a ajuns într-un hotel în care trebuiau să se cazeze. Ce se întâmplase, de fapt: "Așa de golan să fie?"

In articol:

Smiley a fost invitat recent în cadrul podcastului găzduit de Horia Brenciu. Artistul și-a adus aminte de o întâmplare amuzantă de care a avut parte în urmă cu mai mult timp și care l-a avut ca protagonist pe colegul lui de platou, Pavel Bartoș.

Cum a ajuns Smiley să creadă că Pavel Bartoș își înșela soția?

Smiley a povestit că trebuia să participe la preselecții împreună cu Pavel Bartoș, însă nu au putut ajunge împreună la hotelul unde erau cazați. Artistul a reușit să sosească la destinație abia a doua zi, însă a avut parte de o întâmplare amuzantă. Deși a cerut direct cheia de la recepție, știind că va sta în aceeași cameră cu prietenul lui, angajații l-au refuzat, pe motiv că Bartoș avea rezervare împreună cu o femeie.

Smiley [Sursa foto: Captură video]

Abia mai târziu, după o discuție amănunțită, Smiley a înțeles, de fapt, că recepționista i-a confundat numele cu cel al unei domnișoare: "Bună ziua! Sunt Andrei Maria, aș vrea să mă cazez, dați-mi și mie o cheie de la camera lui Pavel Bartoș. Că știam că stăm împreună. Și asta zice: 'Da, nicio problemă, imediat'. Pac, se uită, zice: 'Aaa, nu se poate, că domnul Bartoș s-a cazat aseară și e cu o domnișoară'. Și zic: 'Bă, eu știam că Pavel e un om însurat'. Eu, în capul meu, zic: 'Bă, ești nebun la cap! Așa de golan să fie Pavel?'. Eu știam că e însurat. Zic: 'Cum adică? Cum o cheamă?'. Zice: 'Stați să mă uit. Maria Andrei'. Și eu zic: 'Încântat, și Tiberiu mă cheamă!'.", a povestit Smiley amuzat, în cadrul podcastului amintit.

Smiley și Pavel Bartoș [Sursa foto: Instagram]

Cum se înțeleg Smiley și Pavel Bartoș în afara camerelor de filmat?

Pavel Bartoș a declarat că el și Smiley au legat o relație strânsă de prietenie în urma colaborărilor pe care le-au avut pe plan profesional. Prezentatorul TV a dezvăluit că își aduce aminte cu drag de multe momente petrecute alături de artist, atât din timpul filmărilor, cât și din viața de zi cu zi: "Am enorm de multe întâmplări cu Smiley. Când mă gândesc și acum la toate preselecțiile făcute împreună, la toată bucuria pe care o aveau oamenii atunci când ne întâlneau. Toți voiau să ne cinstească, să ne ducă în locuri extraordinare, pentru că știau că suntem oameni care se bucură de viață.

În timpul filmărilor, am fost de multe ori la limita marilor accidentări, dar uite că am trecut cu bine. Îmi vin în minte de la momentele extraordinare în care eu am devenit tătic pentru a doua și a treia oară, iar el pentru prima dată. Sunt mult prea multe ca să pot alege doar una!", povestea Pavel Bartoș în urmă cu mai mult timp, pentru viva.ro.