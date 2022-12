Smiley a făcut-o să plângă pe Gina Pistol! Filmarea de care nu știa nimeni: „Doamne ferește. N-am cum să-i arăt fiicei mele așa ceva niciodată”

In articol:

Gina Pistol și Smiley sunt doi oameni împliniți, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Cei doi formează o familie și se bucură de fetița lor, Josephine, în vârstă de un an și jumătate, dar au și cariere de succes la care au muncit ani la rând.

Smiley a făcut-o să plângă pe Gina Pistol

Gina Pistol a fost invitată în podcast-ul lui Horia Brenciu, acolo unde a sărbătorit și ziua ei de naștere, din data de 9 Decembrie. Cu ocazia aniversării sale, prezentatoarea TV a primit foarte multe mesaje, dar și videoclipuri de la colegii ei de platou, prin care o felicitau și îi transmiteau numai urări de bine.

În cadrul discuției cu Horia Brenciu, Gina Pistol a dezvăluit mai multe momente emoționante alături de partenerul său de viață, despre care nu știa nimeni. Artistul a surprins-o pe vedeta TV cu un cadou ieșit din tipare.

Acesta a decorat curtea cu multe luminițe și podoabe, știind că Gina este fascinată și iubește această perioadă a anului.

„ Andrei mi-a făcut niște surprize atât de faine de ziua mea. A împodobit curtea cu tot felul de luminițe. Când am ajuns plângeam ca neroada la poartă, nu voiam să intru în curte. Stăteam și plângeam la poartă. Deci am găsit curtea împodobită ca în povești. Dar am plâns... Pentru că nu prea a făcut nimeni lucrul ăsta pentru mine. Eu tot timpul am arătat că sunt un om foarte puternic și că nu am nevoie de mici chestii”, a povestit Gina Pistol.

Smiley, cadouri de neuitat pentru iubita lui

Însă, nu doar anul acesta s-a întâmplat ca artistul să își surprindă iubita. Prezentatoarea TV a dezvăluit încă un moment care a făcut-o să plângă ca un copil. Smiley se pricepe să își surprindă partenera de viață de ziua ei de naștere și îi oferă tot felul de cadouri ce rămân veșnic imprimate în memorie. Într-un alt an, Smiley i-a pregătit Ginei Pistol un concert în living în care își cânta melodiile lui, dar și piesele ei preferate.

„ Și într-o dimineață, aveam de ziua mea filmări. Iar Andrei mă întreba seara: Mâine ce program ai? La cât mergi la filmări? Și la cât te trezești? Eu nu înțelegeam asta cu trezitul, pentru că de obicei îmi zice să nu îl trezesc dimineața. Și la baie cât o să stai, îți ia mult? El îmi pregătea o surpriză pentru a doua zi. M-am trezit, în pat fiind, am auzit așa o muzică clară. Era în livingul nou un cvartet de coarde care îmi cântau melodii și de la el și melodiile mele preferate. Deci toată filmarea eu plângeam cu muci la nas, deci n-am cum să-i arăt fiicei mele așa ceva niciodată. Doamne ferește. Sunt urâtă când plâng, dar a fost atât de frumos”, a mai spus prezentatoarea TV.

