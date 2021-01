Smiley a recunoscut! De ce stă tot mai puțin acasă: „Am stat la studio, cu pretextul ca am de terminat albumul nou”

In articol:

Smiley și Gina Pistol formează un cumplu de ceva vreme, iar în perioada foarte apropiată cei doi urmează să devină părinți. Vestea i-a luat prin surprindere pe fani, mai ales că la momentul anunțului frumoasa blondină era deja însărcinată în cinci luni.

De atunci, cuplul este sub lupa internauților, care abia așteaptă să afle detalii picante din intimitatea celor doi.

Recent, Smiley a făcut o declarație care i-a șocat pe toți și anume că petrece tot mai puțin timp pe acasă. Iată motivul!

Gina Pistol și Smiley

Motivul pentru care Smiley nu mai stă pe acasă: „Mai este o luna si mi se schimba viata radical”

Cântărețul a mărturisit că locuința în care stau cei doi suferă modificări pe ultima sută de metri. Smiley și Gina vor să fie pregătiți în momentul în care va veni pe lume fiica lor și din acest motiv au început să renoveze.

”La mine in casa stau cat mai putin in momentul de fata pentru ca este in reconstrcutie. E sindromul ala al mamelor care pregatesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima suta de metri. Mai mult am stat la studio, cu pretextul ca am de terminat albumul nou. Inceputul lui martie este programat sa vina copilul, dar se poate intampla orice. Constientizez din ce in ce mai mult ca mai este o luna si mi se schimba viata radical. In fiecare dimineata ma trezesc mai entuziasmat decat ziua precedenta. Voi trai niste lucruri pe care nu le-am mai trait niciodata. Voi avea un prieten nou”,a declarat Smiley, la o emisiune TV.

Cum se simte Smiley în postura de viitor tătic

Smiley este în culmea fericirii și abia așteaptă să-și joace rolul de tătit pentru tot restul vieții. Este de-a dreptul nerăbdător șă-și cunoască fiica, să o țină în brațe și să crească sub ochii și ocrotirea lui.

Ambii se simt în al 9-lea cer și se pregătesc temeinic pentru venirea pe lume a bebelușului.

Cum se simt cei doi în postura de viitori părinți.

„Gina și Smiley sunt foarte fericiți. Abia așteaptă să vină fetița, este o atmosfera de nedescris în casa lor. Au cumpărat și câteva lucrușoare de la magazinele pentru bebeluși. Practic, doar cu asta se ocupă acum ”,a spus, în urmă cu ceva timp, o sursa din apropierea vedetei.

Chiar dacă ultimele luni de sarcină nu au fost deloc ușoare pentru Gina , care a mărturisit că o dor mâinile și picioarele și că are dificultăți de somn, vedeta consideră că este un preț mic de plătit comparativ cu bucuria pe care i-o va aduce venirea pe lume a fiicei sale.

„Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nici o problemă, acum dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză. Am şi rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie şi dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă loveşte fiica mea. Şi, pe lângă toate astea, am început să am şi dureri de spate şi sufăr de sindromul picioarelor neliniştite. Mi se umflă mâinile şi picioarele, asta şi când stau mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar le îmbrăţişez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc”,a dezvăluit Gina Pistol pe contul ei de Instagram.