Gina Pistol și Smiley sunt unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc, care și-au ascuns relația timp de patru ani.

Smiley, despre Gina Pistol: „A fost lângă mine în toată această perioadă”

Nimeni nu a știut în tot acest timp că artistul și prezentatoarea de televiziune trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Și cu toate că sunt extrem de discreți atunci când vine vorba de viața lor privată, iată că a venit momentul când Gina și Smiley și-au deschis sufletul și au vorbit despre începutul relației lor.

Smiley a fost cel care a spart gheața și a povestit care a fost momentul în care Gina l-a cucerit.

„Gina a fost lângă mine în toată această perioadă. Cum am fost foarte activ pe rețelele de socializare și am deschis ușile către casa și viața mea, era firesc să apară și ea. Nu obișnuiesc să vorbesc despre asta, mi se pare că oamenii așteaptă altceva de la mine, iar eu am alte lucruri să le dăruiesc, unele făcute special pentru ei, pe note.

Dar e firesc să-i las uneori să mă vadă așa cum sunt, lângă iubită, lângă părinți, în pantaloni scurți sau cu o ganteră în mână. Ăsta sunt eu. Ea mă încurajează să fac cum mă simt eu bine și cum am confort, așa că nu e nicio presiune din partea ei”, a povestit Smiley pentru VIVA.