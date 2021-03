Smiley, dezvăluiri din viața de tătic. Cum sunt primele zile acasă cu fetița lui: ”Acum ne liniștim”

In articol:

Smiley și Gina Pistol sunt în culmea fericirii de când au devenit părinți. Artistul și frumoasa prezentatoare TV au împreună o fetiță minunată, dar pe care o țin ”ascunsă” deocamdată de ochii curioșilor. Cântărețul a lansat chiar și o piesă pentru minunea lui, melodie apreciată și vizionată de peste un milion de persoane.

„ Ai adus soarele cu tine pentru noi/ Pentru noi e răsărit/ Mi-ai arătat că până la tine n-am iubit/ Pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni”, sunt câteva dintre versurile piesei.

Citeste si: Gina Pistol a fost aspru criticată de internauți! Care a fost motivul pentru care fanii au luat-o la rost pe iubita lui Smiley: "E buricul României..."

Citeste si: Criminalul de la Onești, mesaj de pe patul de spital: ”Îmi iau un pistol și te împușc în cap!”- bzi.ro

Aceștia n-au dat prea multe indicii despre fetița lor, însă le-au povestit urmăritorilor din mediul online că sunt deja acasă și că au intrat în rolul de părinți. Smiley și Gina le mulțumeau recent oamenilor, care i-au felicitat, de când a venit pe lume micuța.

Citeste si: Cum o cheamă pe fetița lui Smiley și a Ginei Pistol?! Părinții au făcut primele declarații despre numele micuței: "Ne-am îndrăgostit iremediabil"

” Hello. Salutare, tuturor. Vă pupăm cu drag. Aflați despre noi că suntem bine, în special Gina. Fetița noastră este foarte bine, am trecut cu bine peste prima noapte acasă. Am ajuns cu bine acasă, le mulțumim tutoror celor care ne-au trimis mesaje, urări, sfaturi și energie pozitivă.

Cea mai frumoasă surpriză și cel mai frumos cadou a fost din partea fiicei noastre, care este sănătoasă și este minunată. Abia așteptăm să se facă mare, să-i povestim cât de multe mesaje a primit și cât de mult s-au bucurat oamenii pentru nașterea ei”, a spus Smiley, imediat cum au ajuns cu micuța acasă de la maternitate.

Smiley, Gina Pistol[Sursa foto: Instagram]

Smiley, dezvăluiri din viața de tătic

Smiley și-a surprins fanii, miercuri dimineața, cu un mesaj pe care l-a publicat pe contul lui de Instagram. Iubitul Ginei Pistol spune cum e ritualul lor de dimineață de când a venit cea mică pe lume.” Bună dimineața. Deși noi ne-am trezit deja de trei ore, dar cam ăsta e ritualul de dimineața. Cam acum ne liniștim. Să aveți o zi minunată”, a mărturisit, joi dimineața, Smiley.

Smiley[Sursa foto: Instagram]