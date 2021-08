Smiley, dezvăluiri sincere despre rolul de tată! Este sau nu un ajutor de nedejde pentru Gina Pistol?! „Pot să spun că...”

In articol:

Smiley și Gina Pistol au fost cuplul surpriză din showbiz-ul românesc. Cei doi erau deja împrenă de trei ani când și-au oficializat relația și în spațiul public. Ba mai mult, prezentatoarea TV era deja însărcinată în cinci luni! Fanii celor doi abia că și-au revenit după un șoc și au dat de altul, în sensul bun al cuvântului.

Imediat după, internauții au vrut să știe totul despre viața lor privată, iar pe tot parcursul sarcinii Ginei Pistol i-au ținut sub lupă.

Micuța Josephine a venit pe lume în luna martie a acestui an și a devenit încă din primele secunde de viață centrul universului celor două vedete. Gina Pistol a luat o pauză de la postul ei de prezentatoarea TV pentru a se implica exclusiv în creșterea fiicei sale. Rolul de mamă a copleșit-o la început pe blondină, care cerea mai mereu sfatul internauților sau le povestea întâmplările prin care a trecut. Gina Pistol recunoaște că de multe ori s-a simțit depășită de situație, dar se pare că are pe cine să se bazeze. Este vorba chiar de Smiley, care se „laudă” că nu se teme de schimbatul scutecelor și nici să pregătească biberoanele.

„Sunt foarte rapid la schimbat biberoane, scutece, tot. Mi-e foarte ușor în postura de tătic. La prima băiță însă am slăbit vreo două kilograme. Acum mi-am intrat în mână.

Pot să spun că sunt foarte îndemânatic. Începem diversificarea, are deja șase luni', a explicat Smiley la un post de televiziune.

Smiley, dezvăluiri despre Josephine: „ Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu”

Pentru că nu au de gând să o expună pe Josephine pe rețelele de socializare, fanii se pot mulțumi doar cu descrierile oferite de cei doi proaspeți părinți.

Smiley , de pildă, este bucuros că fiica lui nu i-a moștenit nasul!

„Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă, dar probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus. Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa", a declarat solistul într-o apariție tv, potrivit Viva.ro.