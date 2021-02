Smiley, drama din spatele unei piese celebre pe care a compus-o: „Tata suferise un atac cerebral și...”

In articol:

Smiley a trecut printr-un moment dificil în familia da, despre care a aflat foarte târziu. Celebrul cântăreț se afla în Statele Unite ale Americii atunci când a primit un telefon de la mama sa, care l-a pus pe gânduri.

Artistul a aflat că tatăl său a suferit un atac cerebral, iar totul s-a întâmplat cu două-trei săptămâni înainte să afle.

„Când a venit refrenul piesei, ideea ei, eram în America, plecat de vreo două luni și jumătate. Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună. Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam! Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună. După ce am închis telefonul cu mama, m-am dus în dormitor și am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”, a declarat Smiley, în timpul podcast-ului.

Smiley a declarat că, în timp ce plângea, singura lui modalitate de a

se calma a fost să scrie versuri. Drama familiei sale a stat în spatele inspirației pentru piesa „Confesiune”.

„În timp ce plângeam, auzeam o voce în cap care-mi zicea: ”Scrie, scrie, scrie!”. Dar așa, de nicăieri. Poate o să ziceți că sunt nebun. Și am scris refrenul asta: ”Imi e dor de tine, tata, vreau să ne vedem mai des”, a recunoscut Smiley.

