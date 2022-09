Smiley i-a refuzat piesa, iar el a devenit viral! Emilian dezvăluie ce s-a întâmplat între el și celebrul artist: "A fost o strategie"

In articol:

Emilian este unul dintre artiștii momentului, care orice scoate, devine instant hit. A colaborat cu nume mari din industria muzicală românească, printre care și Theo Rose. Fanii îl iubesc și apreciază atât pentru talent, cât și pentru carisma pe care o are.

Ce s-a întâmplat între Emilian și Smiley?

Mentorul lui Emilian este Smiley. Lucrând la același studio, compun piese împreună și colaborează frecvent. Recent, pe internet, Emilian a distribuit o serie de melodii despre care a spus că Smiley le-a refuzat. Una dintre ele a fost lansată și a ajuns în trending imediat. Fanii l-au etichetat pe Smiley, spunându-i că a făcut o greșeală atunci când nu i-a acceptat piesa.

Invitat la Detectorul de minciuni, Emilian a spus adevărul despre situația creată cu Smiley și ce s-a întâmplat de fapt între ei.

Citeste si: Cum făceau amor Prințul Charles și Diana. Ce a declarat Prințesa, în urmă cu 37 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Detaliul care i-a surprins pe toți! Ce au observat sutele de admiratori care s-au adunat să plângă moartea REGINEI, atunci când frații William și Harry au apărut cu soțiile lor..- bzi.ro

"Da, a fost o strategie, strict referindu-mă la piesa Gura ta, dar, pe de altă parte, nu a fost o strategie pentru că această serie eu am început-o la modul real. Eu am piese pe care le scriu acasă și le duc la Hahaha Production, unele dintre ele mai bune, altele mai puțin bune. Piesele refuzate de studio sau care nu au fost considerate fiind atât de bune la momentul respectiv. I-am zis lui Andrei Bă, eu vreau să le dau drumul pe TikTok. Ce se poate întâmpla? Și am început să fac această serie cu piese refuzate de Smiley. Lumea nu prea a înțeles. A crezut că sunt piese scrise de mine pentru Smiley și refuzate de el să le cânte. Eu am scris piesele, iar Andrei nu le-a considerat atât de bune.", a declarat Emilian.

Cu ce artist nu ar colabora Emilian niciodată?

Emilian este un cântăreț foarte deschis la nou și provocări, însă există un artist cu care acesta nu ar cânta niciodată pe aceeași scenă. E celebru în toată țara, dar Emilian nu îl agreează.

"Nu mă regăsesc în mai mulți artiști. Cei din categoria trapperi mi se pare că niciunul nu face treabă așa cum ar trebui. Cu Abi nu aș vrea să cânt niciodată. Nu avem același vibe, mi se pare o strategie de marketing foarte bună și un personaj pe care îl face foarte bine, nu știu dacă așa este și el. Nu rezonăm unul cu celălalt și nu suntem pe aceeași lungime de undă deloc.", a mărturisit Emilian, la Detectorul de minciuni.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!