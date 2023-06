Smiley și Gina Pistol se bucură de o vacanță de vis! Incredibil cât costă o noapte de cazare în resortul în care își petrec luna de miere

In articol:

Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în data de 27 mai. Cei doi îndrăgostiți au avut o nuntă de vis și au petrecut până târziu alături de invitații lor, într-un restaurant de pe malul lacului Snagov.

La câteva zile după evenimentul fericit din viața lor, Gina și Smiley au plecat în luna de miere, pe care o vor petrece singuri, chiar și fără fetița lor, micuța Josephine. Vedetele au mers în vacanță în sudul Franței, într-un resort de lux.

Smiley și Gina Pistol se bucură de luna de miere pe care au primit-o cadou din partea nașilor. Cei doi tineri proaspăt căsătoriți sunt cazați într-o locație luxoasă, pentru care nașii lor au scos mulți bani din buzunar. Gina Pistol a postat deja primele imagini din vacanță și le-a arătat urmăritorilor săi de pe Instagram în ce locuri exotice se relaxează alături de soțul ei.

„O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță. Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și Josephine vara asta, sper să apucăm”, povestea Smiley în ziua nunții despre luna de miere.

Cât costă o noapte de cazare în resortul în care Smiley și Gina Pistol își petrec vacanța

Gina și Smiley se relaxează după nuntă într-un resort de cinci stele din sudul Franței.

Cei doi au primit un cadou pe cinste din partea nașilor, care le-au oferit o vacanță de vis în zona dealurilor Saint-Paul de Vence. Pentru o singură noapte de cazare în resortul din sudul Franței, prețurile pornesc de la 1.842 de lei. O cameră delux dublă sau twin costă între 2.294 de lei și 2.661 de lei/ noapte. De altfel, unitatea turistică dispune și de camere Prestige Deluxe, cu prețuri între 2.745 – 3.113 lei pentru o singură noapte. Există și varianta unei Suite Prestige, iar prețul per noapte este între 5.083 și 5.451 de lei, notează Cancan.ro

De asemenea, persoanele care își doresc să petreacă măcar cinci zile pe meleagurile din sudul Franței ar trebui să plătească aproximativ 10.000 de lei pentru un cuplu. Cei care doresc Suită cu cadă SPA trebuie să scoată din buzunare prețuri mai mari: între 30.673 de lei și 32.143 de lei, arată sursa citată anterior.