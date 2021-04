Smiley, şocat de prezenţa unei concurente de la Românii au Talent, sezonul 11. Artistul: "O cunosc, am fost şi i-am făcut o surpriză"

In articol:

Smiley, şocat de prezenţa unei concurente de la Românii au Talent, sezonul 11. Artistul o cunoştea pe Roberta Nicolae, dar nu ştia cât de talentată este.

Smiley, şocat de prezenţa unei concurente de la Românii au Talent, sezonul 11

Smiley a rămas şocat de prezenţa Robertei Nicolae la Românii au Talent, sezonul 11. Artistul o cunoştea pe concurentă, dar nici prin cap nu îi trecea că este atât de talentată.

Citeste si: Emanuela Benciu, una dintre cele mai impresionante voci de la Românii au Talent, sezonul 11. Andra: "Munca şi valoarea ta ne vor îmbogăţi viaţa"

Roberta Nicolae, Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Smiley a povestit la Românii au Talent, sezonul 11, în ce circumstanţe a cunoscut-o pe Roberta Nicolae. Juratul s-a bucurat să o vadă dansând pe scenă. Concurenta a trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu patru de "DA".

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

"Pe Roberta o cunosc, n-am cunoscut-o foarte mult, dar am văzut-o la Visuri la cheie. Dragoş Bucur m-a sunat pe mine şi pe Pavel să îi facem o surpriză pentru că e mare fan, Românii au Talent. Eu cu Pavel am mers şi i-am făcut o surpriză şi sunt şocat de ceea ce văd în faţa mea, efectiv, nu îmi vine să cred cât de talentată eşti.

Mă bucur atât de tare că ţi-ai împlinit visul de a fi pe scena la Românii au Talent şi nu numai că eşti pe scenă, dar ai şi făcut un moment excepţional. Felicitări ţie, felicitări bunicilor tăi că te-au crescut frumos, că te-au crescut să fii curajoasă şi liberă. Bravo ţie!", a spus Smiley.

Roberta Nicolae, Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Cine este Roberta Nicolae de la Românii au Talent, sezonul 11

Roberta Nicolae practică gimnastică ritmică şi acrobatică de 10 ani, dar la Românii au Talent, sezonul 11, a venit cu un număr de dans contemporan.

Citeste si: Pavel Bartoş, acces de furie la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley: "Am înţeles că te-ai supărat..."

Roberta Nicolae are 14 ani şi vine din Piteşti. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 11, a mai participat şi la emisiunea" Visuri la cheie", alături de bunicii săi care au crescut-o în locul părinţilor.

"Mă numesc Roberta Nicolae, am 14 ani şi vin din Piteşti. Am început la vârsta de patru ani jumate cu gimnastica şi n-am mai putut-o lăsa. Când lucrez simt că zbor, că mă debarasam de toată realitatea şi eram în povestea mea. Câteodată simţeam nevoia să mă debarasez de realitate şi să intru în lumea mea din cauza mamei naturale, adică nu o consider mamă. Ea pentru mine nu mai există.

Mama mea m-a lăsat la vârsta de 11 luni la bunicii mei şi venea la noi doar când avea nevoie de ceva. În rest nu venea mai deloc. Bunicii pentru mine sunt ca nişte îngeri reprezintă totul. Dacă nu ar fi fost ei, nu ştiu ce aş fi ajuns. Le spun mamă şi tată, acum sunt părinţii mei.

Este foarte important pentru mine să îmi văd bunicii liniştiţi şi fericiţi şi să îşi împlinească visul de a mă vedea pe mine bine. Românii au Talent nu este prima emisiune în care apar, am mai apărut şi la Visuri la cheie, unde i-am întâlnit pe Pavel şi pe Smiley", a povestit Roberta.