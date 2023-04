Soacra lui Emily Burghelea a avut o reacție total neașteptată, când a auzit despre al treilea copil. Nu a mai stat pe gânduri și a sunat-o imediat. Blondina a făcut totul public

In articol:

Emily Burghelea și Andrei formează una dintre cele mai apreciate familii din lumea mondenă, ambii fiind extrem de deschiși cu cei care îi urmăresc.

Atât de transparenți sunt, încât nu ezită să își împartă cu admiratorii din online lucrurile bune ale vieții, dar și pe cele mai puțin plăcute.

Emily Burghelea, avertizată de soacra sa

Însă, de ceva vreme, pentru că au devenit pentru a doua oară părinți, mulți îi întreabă dacă mai vor un copil, iar ei pun paie pe foc vorbind ba în glumă, ba în serios despre acest aspect.

Astfel că, nefiind puține declarațiile lor despre o posibilă a treia sarcină, în contextul în care Emily spune că acum chiar pare gravidă, căci în vacanță a acumulat câteva kilograme, mama lui Andrei a reacționat și ea.

Totul după ce Emily a publicat o imagine cu ea în care își scoate în evidență burta, întrebându-și fanii dacă o văd mamă a trei copii, conștientă fiind că deja îi este greu cu doi, având în vedere că diferența de vârstă dintre ei nu este deloc una mare.

”M-ați vedea mamă de trei?”, a scris, amuzată, Emily în mediul online.

Însă, până să îi răspundă cei care o urmăresc pe rețelele de socializare, a luat cuvântul soacra. Mama lui Andrei, imediat ce a văzut imaginea cu Emily, a pus mâna pe telefon și a avertizat-o vedetă.

Femeia i-a spus, mai în glumă, mai în serios, că ceea ce vorbește este posibil să se și întâmple, căci Universul lucrează și îți trimite în dar exact ceea ce gândești.

”M-a sunat acum mama soacră să-mi spună: „Gura păcătosului adevăr grăiește”, este mesajul publicat de fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”.

Soacra lui Emily Burghelea a avut o reacție total neașteptată, când a auzit despre al treilea copil [Sursa foto: Instagram ]

De altfel, chiar și ea, în urmă cu ceva timp, a mărturisit că nu ar putea să spună nici că-și dorește, dar nici că nu mai vrea copii.

Vedeta spune că a învățat că ce este menit să se întâmple, se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, așa că lasă totul în seama lui Dumnezeu, iar ea se bucură de prezent.

“Cum vrea Dumnezeu. Crede-mă că pe Damian am vrut să îl facem și nu ne-a ieșit. Am rămas însărcinată când deja renunțasem la idee și ne-am trezit cu darul de la Dumnezeu instalat și implementat la o vârstă destul de înaintată, ca să zicem așa. Am aflat când eram deja în câteva luni, așa că nu mai pot eu să plănuiesc absolut nimic pentru că o să se întâmple când vrea Dumnezeu.”, a declarat Emily Burghelea, pentru Ego.ro.