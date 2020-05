In articol:

Elena Ionescu a câștigat, sâmbătă seara, marea finala Survivor România, după o luptă cu trei Războinici foarte puternici, Emanuel Neagu, Iancu Sterp și Lola Crudu! Publicul a decis, prin vot, să o desemneze pe îndrăgita cântăreață drept ”Supraviețuitoarea” care a meritat să ridice trofeul deasupra capului.

Elena Ionescu spune totul despre Survivor România! ”Nu aveam ce mânca în multe zile, dormeam pe scândură și apoi alergam pe trasee”

”Am trecut prin foarte multe momente în cele cinci luni în care am stat în Republica Dominicană, privată de comunicarea cu oamenii mei dragi de acasă, privată de condiții de trai, fiindcă nu aveam ce mânca în multe zile, dormeam pe scândură și apoi alergam pe trasee, poate fără vlagă. Însă niciodată nu m-am dat deoparte, am mers chiar și într-un picior pe probe. Iar seara aceasta, când am luat trofeul, parcă nu îmi vine să cred că este real. Am niște trăiri pe care nu le pot descrie în cuvinte, sunt foarte fericită. Am învățat acolo sâ fiu mai tolerantă, mai bună”, a declarat Elena Ionescu la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, difuzată pe WOWbiz.ro, după ce a fost desemnată câștigătorul Survivor România.

Elena Ionescu renunță la costumul de baie purtat la Survivor România? ”La un moment dat, nu știu, simțeam că mă urăsc pe mine”

Pe de altă parte, în competițe, Elena Ionescu a rămas în memoria oamenilor ca o luptătoare, în costumul ei de baie celebru, în combinație de culori de portocaliu cu negru. De aici și interesul oamenilor pentru obiectul vestimentar cu care Faimoasa a făcut istorie la Survivor România. Îl va păstra sau va renunța la el ca în cazul unor altor concurenți?

Citeste si: Transformarile incredibile ale concurentilor ''Survivor Romania'' de la inceputul competitiei si pana la final!

Citeste si: Iancu Sterp, mesaj dupa ce a pierdut Finala Survivor Romania! "A fost un dezavantaj"

Citeste si: Elena Ionescu si-a facut bagajul si a plecat! Castigatoarea Survivor, imagini de ultima ora

Elena Ionescu renunță la costumul de baie purtat la Survivor România? Ei bine, chiar ea a dat răspunsul după finală. ”Domne, am zis că nu am să îl mai îmbrac niciodată, dar această finală a venit cu șansa de a-l mai purta din nou. Acum este însă o altă senzație decât cea din Republica Dominicană. Mă simt foarte bine, fiindcă știu că nu o să mai intru pe traseu și când stau în el este minunat. Și...când sunt și spălată. Atunci, când trăiam acolo și mă uitam la el, mi se făcea lehamite. La un moment dat, nu știu, simțeam că mă urăsc pe mine, din pricina faptului că nu pot să fiu curată, nu pot să mă spăl bine. Noi acolo ne spălam în apa mării sau improvizat din apa râului...e foarte greu să menții o igienă, și ai o stare de disconfort foarte mare. De aceea, și multe persoane clachează sau obosesc din această pricină. E foarte, foarte greu,să stai patru luni și jumătate în aceași ținută. Azi, am crezut că o să mă dezic de ea și o să mă schimb, dar am stat cu el până la ultima zi. L-aș da, dacă și l-ar dori cineva foarte tare, dar în același timp, nu știu, vreau să îl păstrez ca o amintire frumoasă”, a declarat Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România, la WOWbiz.ro.