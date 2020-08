In articol:

Bianca Comănici nu îl poate duce pe Livian acasă, la Tecuci! Încurcate-s Căile Domnului și extrem de grele în iubire! Bianca Comănici și Livian s-au apropiat din nou după finala Puterea dragostei și lucrurile păreau să se așeze frumos între ei.

”Ne înțelegem foarte bine și facem totul împreună. De altfel, nici nu avem timp să ne plictisim că ne ducem în atâtea locuri, avem atâtea întâlniri...E frumos, nu m-am așteptat ca totul să decurgă așa. Recunosc că am avut o teamă în ceea ce o privește pe Bianca. Eram curios să văd cum se comportă după doi ani de stat la Istanbul, dacă reacționează la ce spune lumea. Dar nu, ea este aceeași, m-a impresionat plăcut!”, a comentat Livian, într-un live la WOWbiz.ro.

Bianca Comănici nu îl poate duce pe Livian acasă, la Tecuci! ”Mama l-a plăcut foarte mult pe Livian, i s-a părut încântător”!

Dacă mai punem la socoteală și faptul că și Nelson Mondialu parcă s-a înmuiat un pic, așteptam să vedem o relație perfectă, ca-n filme. Mai mult decât atât, înainte de finala Puterea dragostei, mama Biancăi a venit special în București să îl cunoască pe Livian, iar în urma întâlnirii cu el, și-a format o impresie foarte bună. Femeia s-a declarat încântată de viitorul ginere, ba chiar a spus la un moment dat că este mai frumos în realitate decât la televizor, ba... a crezut că este manechin. ”Mama l-a plăcut foarte mult pe Livian, i s-a părut încântător și s-a declarat așa de mulțumită de alegerea mea. L-a îndrăgit imediat, chiar dacă era emoționată. La fel eram și eu, am plâns așa de tare când am văzut-o, îmi tremurau și mâinile și picioarele. Îmi era atât de dor de ea. A fost întâlnirea vieții mele, sincer, bucuria revederii, nu o pot descrie în cuvinte niciodată. Ceva incredibil și puternic...”, a declarat Bianca Comănici, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Citeste si: Livian a vorbit despre fosta iubită! Dezvăluirea o afectează pe Bianca după Puterea Dragostei?! ”Avea cu 10 ani mai mult decât mine, mi-a plăcut”

Citeste si: Bianca de la „Puterea Dragostei”, decizie de ultima oră după câștigarea marelui premiu

Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, despre concurenții sezonului 3! Pe cine susține, în afară de fratele său

Bianca Comănici nu îl poate duce pe Livian acasă, la Tecuci! ””După un an și trei luni de când nu am mai ajuns la mine, acasă, am niște emoții...”

Bianca Comănici nu îl poate duce pe Livian acasă, la Tecuci! Când totul părea idilic, ca un făcut, situația iar s-a complicat pentru frumoasa Bianca. Ieri, ea a plecat spre Tecuci, dar...fără Livian. ”După un an și trei luni de când nu am mai ajuns la mine, acasă, am niște emoții...Nu știu ce voi simți când voi ajunge în locurile pe care nu le-am mai văzut de atâta vreme. Însă, sunt nerăbdătoare să stau cu familia. Din păcate, am ales să merg la Tecuci fără Livian, tata este împotrivă, mi-a zis să vin fără el! Încă nu este de acord cu relația noastră! De aceea, a venit mama la București să îl vadă, să își formeze o părere. Mă bucur că ea l-a plăcut, probabil, în timp, și tata își va schimba modul de a gândi!”, a declarat Bianca pentru WOWbiz.ro, apoi a specificat că abia așteaptă să fie lângă persoanele dragi care au crescut-o și educat-o!

Bianca Comănici nu îl poate duce pe Livian acasă, la Tecuci! Nu îl place

Bianca Comănici nu îl poate duce pe Livian acasă, la Tecuci! Nu este pentru prima dată când Bianca a vorbit despre faptul că tatăl ei nu agrează povestea de iubire pe care o trăiește cu Livian. În urmă cu câteva luni, într-un interviu dat de la Istanbul, ea a spus că bărbatul nu este de acord cu fiul lui Nelson Mondialu, fiindcă nu îl place. Apoi, a dezvăluit și felul în care a educat-o ca părinte, lăsând-o să fie independentă de mică. ” Eu m-am dezvoltat prin forțele proprii și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru mamei și tatălui meu, fiindcă m-au lăsat atât de mult singură, m-au lăsat să dau cu capul, că să văd cum este viața. Dacă mă țineau închisă, nu știu...nu cred că mai eram în stadiu în care eram acum. Noi suntem trei frați, toți pe picioarele noastre, cum se spune. Eu am fost independentă de mică, mi-am făcut mâncare de micuță, la fel și sora mea, ea singură își face totul, se descurcă, își face treburile, își face curățenia, așa am fost obișnuiți și educați. Mama ne-a lăsat mai liberi, mai independenți, deși tata a fost un pic mai dur cu noi, dar nu a fost la modul acela exagerat, să nu ajung să mă dezvolt. Însă, da, a fost un pic mai sever”, a povestit, atunci, Bianca pentru WOWbiz.ro.