Armin Nicoara si Claudia Puican se iubesc de doi ani

Mai exact, a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, de curând s-a certat foarte tare cu Claudia Puican, iubita lui de ani buni.

Totul ar fi pornit, a explicat ”Regele Saxofonului” din Banat, de la faptul că, uneori, Claudia, frumoasa lui iubită, e cam posesivă. ”Mi-am luat hainele și am plecat de acasă de la ea, m-am dus la mine acasă. Nici acum nu le-am dus înapoi, încă suntem așa... I-am și zis, dacă nu face cum vreau eu, nu mă mai întorc”, a explicat Armin nicoară, Claudia Puican zâmbind oarecum stânjenită de discuțiile cu pricina. ”Împăcarea a fost dulce”, a încercat ea să ”dreagă busuiocul”, dar Armin Nicoară nu s-a lăsat și a precizat, din nou și din nou, că lui nu îi place posesivitatea. ”Dacă nu faci cum zic eu, nici că mai vin acasă”, a spus, ferm, Armin Nicoară.

Culmea, discuția despre posesivitate a venit după ce Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut tot felul de dezvăluiri despre relația lor, dar și despre cum și-ar dori ”Regele Saxofonului” să îi decurgă viața intimă. ”Armin are foarte multe colaborări, cu foarte multe artiste, pleacă mai mereu de acasă. Dar eu sunt foarte deschisă, îl ajut mai mereu, îl las să facă ce vrea el, atâta timp cât se întoarce acasă și e bărbat de casă”, a spus Claudia Puican. Iar Armin Nicoară a supralicitat cu ideea că pe el nu l-ar deranja ca iubita lui să se bucure de atingerile unui alt bărbat.

Armin Nicoara si Claudia Puican sunt nedespartiti de ani buni

”M-am gândit cel mai mult, vă spun sincer, mi-a zis și tata pentru când ne plictisim. ”Ia-o pe Claudia, du-o într-o țară exotică și fă-i cadou un bărbat bine... Ca să fie treaba bună”. (...) Eu tot timpul am lucrat cu legea atracției și visez la ce atrag”, a mai spus Armin Nicoară, iar Claudia Puican a dat o explicație care dovedește că relația lor este una extrem de deschisă: ”Visul lui Armin e să facă nuntă cu două mirese. (...) El spune în față tot timpul, nu se ascunde. În relația noastră, chiar dacă suntem cuplu, vine și îmi spune că îi place o fată... Și eu și glumesc, vrei să ți-o fac cadou? Decât să meargă să facă pe ascuns, mai bine vine și îmi spune. Și chiar mi-a spus, tocmai de asta la noi nu se pune problema de o căsătorie și un divorț...”.

De altfel, recunoaște voalat Armin Nicoară, au fost momente în care ar fi călcat puțin strâmb. ”Au fost multe fete, dar tot la Claudia m-am întors și doar cu ea am vorbit anumite lucruri. (...) Dar când ajungem noaptea în pat avem o atragere și mai mare...”, a spus Armin Nicoară.

Claudia Puican a fost chestionată de fanii ei cu privire la nunta cu Armin Nicoară, mai mulți întrebând când va avea loc fericitul eveniment. Iar Claudia Puican, mai fermă ca niciodată, a dat un răspuns care, probabil, îi dă fiori lui Armin Nicoară. Mai exact, ea a dezvăluit că nunta ei și a lui Armin Nicoară va avea loc cât de curând, sugerând că fanii lor vor avea o surpriză în lunile care urmează.

Armin Nicoară, probleme de sănătate: ”Claudia a insistat să mergem la spital”

”Eram la pământ, nu mă puteam ridica în picioare. Nu avusesem niciun semn înainte, nu rău, nu greață, nu amețeli. Eram 100% bine... Nu puteam sta în picioare, nu știam dacă e de la glicemie. Mi-am luat-o, era foarte mică... Până la urmă m-am ridicat de jos cu ajutorul Claudiei, mi-a fost bine câteva ore și m-am dus să filmez videoclipul. Dar, când m-am întors acasă, a fost mai rău. Deja picioarele mele se umflaseră, nu mai puteam să stau în picioare și s-au învinețit degetele și talpa. Eram negru în talpă...”, povestește Armin Nicoară.

Claudia Puican are forme de fotomodel

Cu toate acestea, recunoaște Armin Nicoară, Claudia Puican a fost cea care l-a obligat, practic, să meargă la medic. ”Abia stăteam în picioare, iar Claudia a insistat să mergem la spital... Îi era frică să nu am piciorul rupt, așa că am mers la spital și mi-au spus medicii după consultație că am întindere de tendoane. Mi-au dat ceva creme, dar încă trag la piciorul stâng, pe partea pe care am căzut. (...) Încă trag după problema asta cu piciorul”, a mai povestit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.