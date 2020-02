De trei luni, Bianca Rus trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ștefan Farell, un important om de afaceri din lumea modellingului clujean, o persoană care pare să îi fi readus cântăreței zâmbetul pe buze.

Indiferent de piedici, dar și de cuvinte dure venite din partea prietenilor, cei doi merg înainte și, cine știe, la cum decurg lucrurile, este posibil să ne așteptăm și la o…logodnă!

"Toți îmi spun să ies din relația asta, că nu ne potrivim, însă părerea mea este cu totul alta. Eu cred că ea merită o șansă ca om, ca femeie, cu ce a greșit fata asta? Vă gândiți că are familie, că mama ei citește mesajele astea și poate plânge. Bia mi-a plăcut, mă atrage, e ceva ce-mi spune: "hai să încercăm", însă nu pot spune că încă o iubesc în totalitate, ci există o chimie între noi pe care nu am mai simțit-o niciodată până acum”, a spus Ștefan Farell, într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro! Citeste si: Bravo ai stil! Celebrities. Bianca Rus, săgeată către Cătălin Botezatu: "E foarte rușinos să nu știi că port o creație de a ta... Spui doar vorbe în vânt care mă fac să plâng!”

Ce a spus Bianca Rus despre Ștefan Farell! ”Simt doar că vreau să fiu doar cu el în orice moment al vieții mele”

”Eu am o relație foarte frumoasă cu Ștefan, vorbesc foarte mult cu el la telefon, mă simt foarte bine în compania lui și de aceea nu vreau să se bage nimeni. Acum, mi-au dispărut și temerile. Am divorțat, sunt o femeie liberă. Nu mai am niciun sentiment pentru băiatul cu care am fost măritată, chiar îmi pare foarte rău că l-am cunoscut și am intrat în familia lui. Simt doar că vreau să fiu doar cu Ștefan în orice moment al vieții mele”, a declarat și Bianca Rus la WOWbiz.ro!

În concluzie, Bianca Rus se iubește cu Ștefan Farell, fără să țină cont de nimeni, de nimic și nici măcar de trecutul…lui! ”Puțini știu că eu am fost căsătorit timp de opt zile cu o vedetă a revistelor pentru adulți! Nu vreau să îi dau numele, nu mi se pare corect, eu sunt un om care are caracter. Este adevărat însă că nu am putut rămâne cu ea mai mult de o săptămână, nu am mai rezistat, dar motivul a fost unul simplu! M-a mințit! Nu mi-a spus nici măcar o clipă că se dezbracă pentru coperta unei astfel de publicații decât înainte de nuntă! Am fost șocat, dar la insistențele mamei mele am decis să mă însor, fiindcă nu voiam să stric tot evenimentul, în plus, am crezut că am să pot trece peste prejudecăți! Din păcate, nu a fost așa, nu am mai avut sentimente pentru acea femeie deloc, oricât am încercat să mă Montez psihic. După o săptămână, i-am spus să își facă bagajele și să plece din casa mea. Cam asta a fost”, a comentat iubitul cântăreței pentru WOWbiz.ro!