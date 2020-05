In articol:

Livian și Bianca de la Puterea Dragostei s-ar fi împăcat, iar cele care au aruncat bomba au fost Reea și Tina. Cele două au postat un live în urmă cu câteva zile, în care au anunțat că cei doi s-au împăcat, după mai multe săptămâni de certuri.

Livian se căsătorește cu Bianca?

„S-au împăcat, oficial! Oare cât o să dureze împăcarea asta? Oare Livian a primit foarte mult hate în ultima săptămână de când se joacă cu fetele.

Nu am crezut și am întrebat o fată aseară și a zis că da. Am mai întrebat și alt două fete și au zis că da. Felicitări! Ne bucurăm foarte tare pentru că Bianca a suferit în ultima perioadă, dar asta nu înseamnă că nu se poate juca în continuare cu Ramona”, a declarat Reea.

Toți fanii cuplului format din Livian și Bianca au fost extrem de încântați să audă o astfel de veste, iar acum, internauții vin cu întrebări și curiozități care îi lasă și pe concurenți cu gura căscată. S-a întâmplat în urmă cu o zi, în timpul unui live pe Youtube, făcut de Livian. O admiratoare a intrat în direct cu concurentul de la Putere Dragostei, iar ceea ce i-a spus chiar din prima clipă l-a șocat pe Livian.

Primul lucru pe care fata i l-a spus lui Livian a fost să se însoare cu Bianca. Aceasta a spus că le stă foarte bine împreună și că este fanul lor încă de la începutul emisiunii. Livian nu a evitat să răspundă la această întrebare, despre căsătorie și i-a spus fetei că nu este pregătit încă.

Fan: Livian, să te însori!

Livian: Să mă însor? Crezi tu că-s pregătit?

Fan: Da! Cu Bianca. Hai că sunt fanul tău de la Madrid. E cea mai bună fată

Livian: Nu zic. Are foarte multe calități, dar din păcate nu merge. E din vina amândurora