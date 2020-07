In articol:

Mai exact, un adevărat împătimit al sporturilor extreme, Cosmin Isăilă și-a luat inima în dinți, zilele trecute, și a plecat, singur, pe coclauri cu un ATV.

Citeste si: Întâlnire de gradul 0! Cu cine a dat nas în nas Carmen de la Sălciua, la Sibiu, în club! Prima ieșire a vedetei i-a provocat... traume

Citeste si: Cine e bărbatul pentru care Carmen de la Sălciua l-ar fi părăsit pentru Culiță Sterp! Imaginile au stârnit un val de reacții pe internet

Citeste si: Prima declaraţie a lui Carmen de la Sălciua, după ce a ajuns de urgenţă la spital: „Doctorii îi fac niște analize serioase...”

Doar că plimbarea, care se dorea una distractivă pentru Cosmin Isăilă a fost la un pas să se termine printr-o adevărată tragedie. Mai exact, ne-au dezvăluit surse extrem de bine informate, Cosmin Isăilă a fost victima unui accident pe ATV și situația lui este una gravă. Mai exact, ne-au dezvăluit sursele noastre, Cosmin Isăilă a scăpat cu viață doar datorită faptului că a avut noroc....

”S-a răsturnat cu ATV-ul, nu știu exact ce a pățit. Dar a căzut rău de tot, are vreo șase coate rupte, e la spital, a ajuns la urgențe. Are gâtul pus în orteză, situația lui a fost chiar dramatică, coastele rupte fiind la un pas să îi pătrundă în plămâni. A avut noroc că a scăpat, oricum. Am înțeles că era singur, cu ATV-ul și a căzut rău de tot, iar când și-a revenit, cu greu, a sunat la salvamont, au venit și l-au salvat. Era în pădure, era situația dificilă, dacă nu își revenea și nu dădea telefon, acolo îl mâncau lupii”, ne-a spus sursa noastră.

Carmen de la Sălciua l-a părăsit pe Cosmin Isăilă pentru Culiță Sterp

”După ce m-am despărțit de Culiță Sterp, după câteva luni, am început o relație. El, mai întâi, mi-a fost amic, mă consola. E blând, e bun și mi-a dat exact ceea ce aveam nevoie. Adică liniște, bucuria de a avea un sprijin adevărat lângă mine. El nu vrea să profite nicio secundă de mine, preferă să fie discret, nu vrea să se afirme pe spatele meu. De aceea, de altfel, nici nu ne prea afișăm, preferăm să ne trăim, în liniște povestea”, ne-a spus, după divorțul de Culiță Sterp, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua, atunci când a recunoscut relația cu Cosmin Isăilă.

Doar că povestea de dragoste a durat doar un an, cei doi despărțindu-se. ”Da, din păcate, ne-am despărțit... Nici nu pot să zic că a fost un motiv anume”, ne-a spus Cosmin Isăilă, fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua. Mai mult decât atât, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Cosmin Isăilă a dat mai multe detalii despre despărțirea care a șocat showbiz-ul românesc. ”Și eu simțeam că ne potrivim, chiar ne gândeam să avansăm în relație... Doar că, ceva, și nu știu ce, s-a schimbat. Adică, să fiu sincer, dacă acum un an, acum câteva luni, chiar și luna trecută, băgam mâna în foc pentru Carmen, în ultimele săptămâni ceva s-a schimbat total. Nu știu ce, dar am simțit...”, ne-a mai explicat Cosmin Isăilă despre relația cu Carmen de la Sălciua.

Cosmin Isăilă și Carmen de la Sălciua, relație timp de un an

”Ne-am despărțit pentru că nu ne mai înțelegeam, nu ne mai vedeam. Ea, ocupată cu cântările ei, eu cu afacerile, nu ne mai vedeam mai deloc. Și lucrurile s-au răcit brusc, nu am mai apucat nici să discutăm despre noi... Nu știu dacă mai e loc de vreo împăcare, nu am mai vorbit deloc la telefon, ea a plecat în Italia... Dar nu, nu cred că ar fi reluat legătura cu Culiță Sterp, nu știu nimic despre asta”, ne-a spus, în exclusivitate, la acea vreme, Cosmin Isăilă, fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua.