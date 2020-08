In articol:

Bianca de la Puterea dragostei și Livian s-au despărțit? Surpriză uriașă la scurt timp după marea finală Puterea dragostei! Deși au câștigat trofeele, atât la feminin, cât și la masculin, Bianca și Livian par a nu se putea bucura de reușitele lor în totalitate. Legătura lor de iubire este încă șubredă și se poate rupe în orice zi, culmea, de la o mică dispută de...idei!

Bianca de la Puterea dragostei și Livian s-au despărțit? Ea a plecat la Tecuci, el...la Cluj

De câteva zile, pe grupurile de fani circulă tot informația conform căreia Bianca de la Puterea dragostei și Livian nu ar mai forma un cuplu. Iar indiciile pe care le dau oamenii sunt destul de…argumentate. În primă fază, Livian a plecat acasă, la Cluj, deși declarase că va rămâne în Capitală cel puțin două săptămâni! A fost primul lucru care i-a pus pe gânduri pe fani, apoi, au urmat și alte...evenimente care conduc cu gândul la o separare, cel puțin...temporară.

Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, în lacrimi! ”Am să mă întorc în Turcia pentru ei!”! DECLARAȚII EMOȚIONANTE DE ULTIM MOMENT

Citeste si: Acum s-a aflat adevărul! Cu ce se ocupa Cristi, fratele Biancăi Comănici, înainte de a venit la Puterea Dragostei?

Citeste si: Berna de la Puterea Dragostei o desfiinţează pe Bianca! "Un şarpe" Tânăra spune că iubita lui Livian a trădat-o!

Bianca de la Puterea dragostei nu l-a putut aduce acasă pe Livian. ”Tata este împotrivă, mi-a zis să vin fără el!”

Bianca de la Puterea dragostei și Livian s-au despărțit? Bianca a plecat și ea acasă, la părinți, la Tecuci, fără Livian, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, în condițiile în care mama fostei concurente a fost la București, înainte de finală, și a avut numai cuvinte de laudă la adresa „ginerelui” său. ”După un an și trei luni de când nu am mai ajuns la mine, acasă, am niște emoții...Nu știu ce voi simți când voi vedea locurile pe care nu le-am mai văzut de atâta vreme. Însă, sunt nerăbdătoare să stau cu familia. Din păcate, am ales să merg la Tecuci fără Livian, tata este împotrivă, mi-a zis să vin fără el! Încă nu este de acord cu relația noastră! De aceea, a venit mama la București să îl vadă, să își formeze o părere. Mă bucur că ea l-a plăcut, probabil, în timp, și tata își va schimba modul de a gândi!”, a declarat Bianca pentru WOWbiz.ro.

Bianca de la Puterea dragostei și Livian s-au despărțit? S-au blocat pe Instagram?

Bianca de la Puterea dragostei și Livian s-au despărțit? Ca tacâmul să fie complet, o altă bombă a explodat azi de dimineață în această poveste de iubire încâlcită! Susținătorii frumoasei brunete susțin că Bianca și Livian și-ar fi dat block pe adresele de socializare, semn că relația lor chiar ar trece printr-un impas!!! Dacă este real sau nu, vom vedea în zilele următoare, atunci când cei doi vor reveni în București, întrucât, până acum, pe vlogurile lor zilnice, ei nu au făcut nicio declarație în acest sens.

Bianca de la Puterea dragostei și Livian s-au despărțit? Ce a spus însă bruneta despre fiul lui Nelson Mondialu

Bianca de la Puterea dragostei și Livian s-au despărțit? Dacă acum situația este tulbure, ei bine, ce spunea Bianca despre prima săptămână trăită în ”libertate” cu fiul lui Nelson Mondialu. ”Dincolo de competiție, eu sunt la fel, poate chiar mai relaxată! Nu mai am eu treabă cu părul, cu machiajul, așa cum trebuia să se întâmple la înregistrările din Turcia, este perfect. În plus, mă pot bucura de bărbatul de lângă mine fără...restricții. Livian este nebun, mă zăpăcește...dar îmi place! În afară, este mai OK decât în casă, nu mai este nici chiar atât de gelos. E bine!”, a declarat, cu zâmbetul pe buze frumoasa brunetă pentru WOWbiz.ro