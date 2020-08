Ella de la Puterea dragostei îi dă lovitura lui Jador după împăcare

Ella de la Puterea dragostei îi dă lovitura lui Jador după împăcare! La finele săptămânii trecute, o știre bombă a circulat printre iubitorii show-ului amoros. După certuri și împăcări, unele care păreau definitive, cu ultimaturi și cuvinte ce puneau punctul pe ”I„ din ambele părți, Ella și Jador ar fi revenit la sentimente mai bune. Persoane apropiate au povestit, pentru WOWbiz.ro, că bruneta și cântărețul ar fi lăsat în urmă toate supărările și ar fi decis să o ia de la capăt în relația lor.

Surse din preajma celor doi susțin că, de ceva vreme, mai concret, la puțin timp de la terminarea sezonului 2 al emisiunii Puterea dragostei, Ella și Jador ar avea din nou o relație. Este adevărat, nu una la fel de puternică, așa cum era în trecut, ci una luată mai încet și mai înțelept! De altfel, finalista emisiunii a și fost văzută la Aeroportul Otopeni în urmă cu ceva vreme, atunci când manelistul a plecat la o cântare, în plus, întâlnirile lor în București ar fi din ce în ce mai dese.

Jador are o fire vulcanică și este gelos pe orice bărbat din preajma Ellei

Ella de la Puterea dragostei îi dă lovitura lui Jador după împăcare! Să fie oare acesta un prim pas spre o relație adevărată între frumoasa Ella și Jador. Vom vedea, căci, în cazul lor, totul se schimbă de la o zi la alta. Mai mult, artistul este și o fire mai vulcanică, se aprinde repede și este gelos numai când aude un alt nume de bărbat care să fie asociat cu iubita lui. Iar unul dintre ele, este vorba despre cel al lui Iancu Sterp, îî cade destul de greu, întrucât fostul războinic de la Survivor a avut și are niște sentimente mai puternice pentru Ella.

Ella de la Puterea dragostei îi dă lovitura lui Jador după împăcare! Drept dovadă, imediat după finală, într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro, Gabriel avea să o dea de gol și să spună că Ella este căutată în continuare de Iancu Sterp, iar acesta i-ar fi trimis un mesaj de susținere brunetei înaintea ultimului act al show-ului din sezonul 2!!”Este adevărat”, a replicat finalista show-ului, apoi avea să detalieze subiectull. ”Am primit un mesaj de la Iancu chiar înainte de a intra în ultimul act al competiției. A fost drăguț, mi-a urat succes și mi-a spus că m-a susținut și votat! Atât pot să vă spun”, a dezvăluit Ella de la Puterea dragostei la WOWbiz.ro, la vremea respectivă!

Ella de la Puterea dragostei a vorbit cu mama lui Iancu

Ella de la Puterea dragostei îi dă lovitura lui Jador după împăcare! Apoi, o săptămână mai târziu, Ella avea să vorbească și despre relația pe care o are cu doamna Geta, mama lui Iancu Sterp, femeia care are un cuvânt greu de spus în alegerile sentimentale ale băieților săi. ”Am o legătură specială cu dânsa. De altfel, pot să vă spun că am vorbit de foarte multe ori la telefon, ba chiar recent, mama Geta m-a sunat și m-a invitat acasă la Iancu, la Hațeg. Este o persoană deosebită, o respect, o îndrăgesc și cred că mă voi duce într-o zi acolo. Cam atât vă pot spune”, a dezvăluit Ella la emisiunea ”Totul despre Puterea dragostei!”, de la WOWbiz.ro, apoi a specificat totuși că pe Iancu îl vede doar ca pe un prieten !