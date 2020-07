In articol:

O super handbalistă din România a fost la un pas de moarte! În 2013, Naționala feminină de handbal a României a debutat excelent la Campionatul Mondial la vremeda respectivă, cu Tunisia (scor 27-17), însă, în ciuda rezultatului bun de pe tabelă, fetele noastre puteau fi marcate atunci de o tragedie.



O super handbalistă din România a fost la un pas de moarte! ”Își înghițise limba”

Selecționerul Gheorghe Tadici, cel care conducea destinele naționalei, a dezvăluit că interul stânga al naționalei, Adriana Țăcălie, a fost la un pas să moară, după ce s-a lovit violent de o adversară! "Adriana își înghițise limba. Noroc că a intervenit rapid stafful nostru medical, medicul Dan Costin a știut ce e de făcut și ea a putut fi salvată. Doamne ferește, se putra întâmpla o mare nenorocire", a declarat tehnicianul despre eleva lui.

Adriana Țăcălie a fost infectată cu COVID-19! ””Nu știu ce s-a întâmplat”

O super handbalistă din România a fost la un pas de moarte! Adriana Țăcălie s-a salvat atunci, dar nenorocirile par să o urmărească la fiecare pas. În urmă cu câteva zile de pildă, la unul dintre testele efectuate de sportivele de la CSM Craiova, echipă la care ea activează în prezent, ea a ieșit….pozitiv, fiind găsită infectată cu COVID-19.

”Nu știu ce s-a întâmplat. Am fost anunțată de cei din club. Nu am fost plecată nicăieri în această vară, în străinătate, am fost doar acasă cu familia”, a declarat Adriana pentru gsp.ro, apoi a fost băgată în izolare, la domiciliu, și urmează să efectueze alte teste. ”Am înțeles că mai dau și rateuri aceste teste. Eu mă simt bine, sigur nu e vorba de nimic. Sper să pot să mă alătur lotului în pregătire”, a mai menționat Adriana.

O super handbalistă din România a fost la un pas de moarte! Adriana Țăcălie speră să revină pe teren

O super handbalistă din România a fost la un pas de moarte! Adriana Țăcălie a trecut și trece prin momente grele, dar speră să revină rapid pe teren și să facă performanță. În vârstă de 31 de ani, sportiva vrea să ia titlul cu CSM Craiova, pentru a-și mai pune un trofeu în dreptul performanțelor. Ea a câștigat în 2012 Liga Campionilor cu Buducnost Podgorica, este vicecampioană europeană de junioare, a jucat o altă finală a Ligii Campionilor cu Oltchim, este de cinci ori campioană a României și o dată campioana Muntenegrului.